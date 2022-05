Feyenoord-clubman ontving geen uitnodiging voor finale: ‘Jammer en vreemd’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 13:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:09

Tal van supporters, sponsoren en clubmensen reizen Feyenoord woensdag achterna voor de finale van de Conference League. Voor Bas van Noortwijk geldt dat niet. De voormalig teammanager ontving geen uitnodiging en zal het duel met AS Roma thuis vanaf de bank moeten aanschouwen. Hij vindt het 'vreemd en jammer', maar weigert bij de pakken neer te gaan zitten. Van Noortwijk werd in het seizoen 2007/08 aangesteld als teammanager en zwaaide vorig seizoen af. In totaal bekleedde hij de functie veertien jaar.

Van Noortwijk reisde met Feyenoord de hele wereld over. Beleefde verschillende Europese campagnes en was er altijd bij, maar moet de finale van de Conference League vanuit huis aanschouwen. "Ook lekker. Vanaf tv zie je het tenminste goed", vertelt de oud-doelman in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij vindt zichzelf niet zielig. Van Noortwijk denkt vanuit het belang van de club en hoopt vooral dat Feyenoord woensdagavond de beker omhoog mag houden. "Het is jammer en vreemd. Maar je kijkt die wedstrijd als supporter natuurlijk. Ik hoop echt van harte dat ‘we’ straks met die bokaal in onze handen staan.”

Van Noortwijk is verheugd met het feit dat Justin Bijlow zeer waarschijnlijk het doel verdedigt. "Geweldig voor Feyenoord en geweldig voor Justin zelf dat hij er weer bij is", vertelt hij. "Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten wat voor impact het heeft, na maanden zonder wedstrijd opeens weer tussen die palen staan. Ik hoor de laatste dagen van die opmerkingen dat wedstrijdritme helemaal niet belangrijk is voor een keeper. Nou, geloof mij, dat is regelrechte onzin. Zaken als ‘timing’ moet je jezelf echt weer aanleren. Hopelijk gaat Justin daar goed mee om in Albanië."

De voormalig teammanager weet hoe het is voor een doelman. Zelf verdedigde Van Noortwijk jarenlang het doel van Willem II, Sparta en FC Utrecht. Na zijn actieve carrière ging hij aan de slag als teammanager bij Feyenoord, waar hij dus vorig jaar afscheid nam en met pensioen ging. "Ik ga er vanuit dat Justin het verschil maakt. Hij heeft al vaak genoeg bewezen dat hij een topkeeper is. Met hem erbij maken we een goede kans om de Conference League te winnen." Dinsdagavond moet blijken of Bijlow fit genoeg is om daadwerkelijk aan te treden, als Feyenoord in Tirana voor de laatste keer een trainingssessie afwerkt.