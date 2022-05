‘Ajax-scouts zitten op de tribune voor 23-jarige Braziliaanse middenvelder’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 12:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:36

Ajax wordt in Denemarken in verband gebracht met de 23-jarige middenvelder Evander. Het Deense BT schrijft dat scouts van de Amsterdamse club en Eintracht Frankfurt afgelopen zondag op de tribune zaten voor de Braziliaan van FC Midtjylland.

Claus Steinlein, technisch directeur van FC Midtjylland, reageerde na afloop van het competitieduel met Randers FC op de geruchten over de creatieve middenvelder. "Evander is een van de beste spelers in de Superliga, dus er wordt vanuit het buitenland al enige tijd naar hem geïnformeerd. Als we het juiste bod krijgen, dan kan het zo zijn dat we hem verkopen”, aldus Steinlein.

De technisch directeur weigert zich echter uit te laten over een vraagprijs. “Hij moet voor een heel, heel groot bedrag worden verkocht als hij gaat vertrekken. Hij is waanzinnig belangrijk voor ons en we moeten Champions League-kwalificatie spelen, dus we willen een juiste prijs voor hem ontvangen. De vraagprijs? Dat is afhankelijk van de clubs die zich melden. Er is wel een verschil tussen clubs uit de Premier League en clubs uit Nederland en België.”

Evander was dit seizoen in 45 officiële duels voor Midtjylland goed voor 17 goals en 11 assists. Hij bekroonde zondag een sterk optreden tegen Randers door tien minuten voor tijd uit een vrije trap de beslissende 3-2 binnen te schieten. De middenvelder, die naar verluidt dertien miljoen euro moet kosten, maakte in 2018 de overstap van Vasco de Gama naar Midtjylland en trof Ajax twee seizoenen geleden nog in de groepsfase van de Champions League.