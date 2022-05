Van der Goot: ‘Daarom heb ik daar ook zo’n takkehekel aan’

Dinsdag, 31 mei 2022 om 13:30 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:23

Ziggo-presentator Wytse van der Goot voorzag in aflevering drie van het tweede seizoen van Kopstukken vanuit Bar & Restaurant NOLA in Utrecht zijn eigen werk eens van commentaar. Na de strenge selectieprocedure haalden niet al zijn verhalen de uiteindelijke aflevering, maar daarmee mogen zij niet verloren gaan. In de bonusaflevering Fragmenten & Feitjes vertelt Van der Goot onder andere over zijn vak als commentator en zijn wens om een voetbalcomedy te schrijven en regisseren.

Door: Justus Dingemanse & Kevin van Buuren

In de hoofdaflevering vertelt Van der Goot waarom hij nooit Voetbal Inside zou willen presenteren. “Dat is Wilfreds programma. Niemand kan de chemie creëren die zij met zijn drieën hebben. Een briljant programma”, is zijn mening. In de extra uitzending gaat hij nog eens in op het succes van het praatprogramma waar hij zelf als beeldredacteur voor werkte. “Dan maakte ik die instartjes. Van Blatter die van het podium flikkerde.” Jaren later mocht de commentator als gast aanschuiven: “Je ziet toch dat, als de chemie tussen mensen werkt, je een onuitputtelijke bron van goede televisie hebt.”

Over zichzelf hoopt Van der Goot ook dat zijn bijdrage oneindig zal zijn. Het multi-talent bekleedt verschillende functies, maar daar springt er eentje uit volgens hem. “Als je een pistool tegen mijn kop houdt, kies ik altijd voor commentator. Presenteren en verslaggeven doe ik erbij.” Hij zou zijn plek achter de microfoon in de stadions dan ook voor niets verruilen. “Ik speel mijn eigen wedstrijd. Als die spelers uit de tunnel komen, dan ga ik ook. Je komt niet dichterbij dan als live commentator.”

Wytse van der Goot als presentator van Rondo bij Ziggo Sport

Toch hoopt hij met één bepaald programma de Nederlandse televisie te verrijken. “In Engeland hebben ze SoccerAM, gepresenteerd door Jimmy Bullard. Dat is mijn kijktip. Mijn grote droom is om dat programma ook in Nederland te maken, maar dat kost geld.” Zo klinkt Van der Goot niet erg hoopvol over zijn droomprogramma, maar de presentator heeft nog een plan B: het schrijven van een voetbalcomedy. “Als alles nou misgaat, zoals ik toch eigenlijk wel verwacht, ga ik dat doen”, lacht hij.

“Een soort van Luizenmoeder, maar dan over een trainer, of journalist, die in allerlei ongemakkelijke situaties terechtkomt. Dat lijkt me fantastisch”, zo schetst hij zijn idee. Ondanks dat humor schrijven moeilijk is, beschouwt Van der Goot zichzelf er wel geschikt voor. “Ik heb laatst zelfs een boekje gekocht waarin ik mijn ideeën opschrijf en slechte grappen maak. Ik wil ook wel helpen met regisseren, maar ik weet niet hoe dat allemaal in z’n werk gaat.”

De Ziggo-commentator denkt ook na over nieuwe vormen van voetbal beschouwen. “Nu zit je vaak toch met zijn tweeën aan een tafel en stel ik een vraag. Maar er moet toch ook een radicaal andere manier zijn?”, denkt hij hardop. Hetzelfde herhalende karakter herkent hij in de mixed zone. “Daarom heb ik zo’n takkehekel aan vragen stellen tijdens persconferenties. De beste vragen worden toch aan het begin gesteld. Gelukkig hoef ik dat niet zo vaak te doen.”

Van der Goot lacht liever om voetbal dan dat hij als een journalist achter de feiten aangaat. “Ik heb geen schuurpapier in mijn zak”, zegt Van der Goot. “Dat schuren vind ik niet nodig, en niet leuk.” Hij is een geboren commentator, die ook de kans kreeg omdat zijn vader al werkzaam was in Hilversum. “Maar ik heb veel ‘zoontjes van’ zien weggaan. Uiteindelijk gaat het om talent en de motivatie om jezelf het snot voor de ogen te werken. Ik dacht wel eens: leuk dat jij hier de kans krijgt, maar dat gaat niet lang duren.”