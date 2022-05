Malacia bedolven onder lof: ‘Je kunt hem vergelijken met Mendy van Real’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 11:28 • Shane Jebbink • Laatste update: 11:29

Royston Drenthe is groot fan van Tyrell Malacia, zo laat hij optekenen in De Telegraaf. De linksback van Feyenoord is volgens Drenthe een ‘hele belangrijke pion’ in de Rotterdamse formatie. De club mag volgens hem zijn handjes dichtknijpen dat Malacia fit lijkt voor de Conference League-finale van woensdag. Drenthe ziet dat Malacia na dit seizoen klaar is voor een volgende stap, al moet hij die stap wel zorgvuldig uitkiezen. Zelf maakte de 35-jarige Drenthe in het verleden ook furore bij Feyenoord, waarna hij een transfer naar Real Madrid verdiende.

“Ik denk dat ik sowieso een hoop van mezelf in hem als Rotterdamse jongen herken”, steekt Drenthe van wal. “Het is mooi om te zien dat hij zich niet alleen zo heeft opgewerkt tot vaste waarde, maar tot een hele belangrijke pion binnen het eerste elftal van Feyenoord. Daar kan ik met genot naar kijken. Het is misschien iets psychologisch, maar je hebt altijd twee of drie gasten waarvan je op het moment dat ze komen weg te vallen het gevoel hebt, dat eigenlijk je team uiteenvalt. Zo iemand is Tyrell nu geworden”, is de huidige speler van Real Murcia complimenteus.

De mentaliteit van Malacia is volgens Drenthe een van zijn sterkste punten. “Volgens mij is hij een heel bescheiden jongen, die met beide poten op de grond staat. Een type waar iedereen mee door een deur zou kunnen. Maar door zijn werklust en die agressieve manier van spelen, het helemaal dedicated zijn aan het voetbal en de spelers om zich heen, geeft hij dat aan een elftal. Op dit moment is hij daarin bijna niet in te overtreffen.”

De enkelvoudig international ziet de 22-jarige Malacia komende zomer wel een transfer maken. “De volgende stap gaat heel bepalend zijn om een nog betere linksback te worden dan hij eigenlijk al is, want hij is al een fantastische linksback. Hij kan makkelijk vergeleken worden met een linksback als Ferland Mendy bij Real Madrid. Hij moet alleen nog getoetst worden wanneer een wedstrijd ineens een andere wending krijgt bijvoorbeeld op het hoogste niveau. Hij is bijna daar om zich te meten met dat soort gasten. Daar heb je de juiste stap voor nodig”, geeft de ex-speler van onder andere Real Madrid en Everton aan.

Feyenoord gaat het in de eindstrijd lastig krijgen met het AS Roma van José Mourinho, zo voorspelt Drenthe. “AS Roma, dat zijn geen koekenbakkers en Mourinho is ook geen koekenbakker. Die gasten zullen enorm gebrand zijn. Ik weet gewoon omdat ik hem zelf heb meegemaakt, hoe hij die gasten aan het oppeppen is tot een soort moordenaars”, is Drenthe duidelijk over de oefenmeester die hij zelf in het seizoen 2010/11 kortstondig meemaakte bij Real Madrid, voordat hij verhuurd werd aan Hércules CF. “Die Feyenoord-mentaliteit die wij hebben, heeft die ene man daar en juist die ene man kan dat overbrengen op die hele club. Maar ik gun Feyenoord het allerbeste. Feyenoord is mijn club, dat zal het altijd blijven en ik leef er enorm naartoe.’’