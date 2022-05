Toornstra snapt niks van uitspraak Van Gaal: ‘Vind ik iets te dramatisch’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 10:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:21

Jens Toornstra is van mening dat er soms te minachtend over de Conference League wordt gesproken. Bondscoach Louis van Gaal liet zich in het meermaals denigrerend uit over het derde Europese toernooi van de UEFA, dat hij omschreef als een ‘jut-en-jul-competitie’. “Ik vind dat nogal dramatisch omschreven”, aldus Toornstra.

"We wisten niet zo goed wat we ervan moesten verwachten. Het deelnemersveld was opgevuld met clubs die we eigenlijk niet eerder hebben gezien, dus dat was wel even wennen. Maar als je ziet welke clubs wij tegen zijn gekomen en hebben moeten verslaan om hier te komen.. “, zegt Toornstra tegenover Feyenoord TV. Van Gaal gebruikte tijdens een persconferentie in maart van Oranje voor de Conference League de term ‘Jut en Jul-competitie’ , maar Toornstra kan zich hier niet in vinden. ‘Natuurlijk zijn er onbekende tegenstander, Ik vind ‘Jut en Jul’ alleen iets te dramatisch omschreven. Het zijn de beste clubs uit een bepaald land. We hebben ons er goed doorheen geslagen en staan terecht in de finale.”

Van de achttien gespeelde Conference League-wedstrijden verloor Feyenoord er dit seizoen slechts één, uit bij Elfsborg (3-1) na een 5-0 zege tijdens het heenduel in De Kuip. Toornstra beaamt dat er een gevoel van onoverwinnelijkheid in de ploeg geslopen is. “Teams hebben het niet snel het gevoel dat er echt wat te halen valt tegen ons”, stelt de middenvelder. “Dat hebben we echt zelf bewerkstelligd door de intensiteit en de energie waarmee wedstrijden spelen. Een tegenstander kan eigenlijk echt nooit tot voetballen komen. Dat is een kracht van ons en daaruit is het onoverwinnelijke wel een beetje ontstaan.”

Toch ziet ook Toornstra in dat Feyenoord door de memorabele Europese campagne in de Eredivisie niet optimaal kon presteren. “We zijn derde geworden. Als je naar begroting kijkt, is dat prima, maar ik heb wel het gevoel dat we er meer uit konden halen in bepaalde wedstrijden. Aan de andere kant hebben we een mooie succesvolle Europese campagne achter de rug, die we hopelijk goed kunnen afsluiten. Lukt dat, dan is het alsnog een onvergetelijk seizoen.”