‘Barcelona overtuigt met twee persoonlijke calls van Xavi en biedt 37 miljoen'

Dinsdag, 24 mei 2022 om 10:35 • Shane Jebbink • Laatste update: 10:40

Barcelona voert de jacht op de handtekening van Robert Lewandowski op. Volgens BILD heeft de club uit Catelonië zijn bod verhoogt naar 32 miljoen euro, plus 5 miljoen euro aan eventuele bonussen. Daarnaast zou Barcelona-trainer Xavi al twee videogesprekken achter de rug hebben met de spits, waarin hij vertelde over de plannen van de club en hoe Lewandowski in dat plaatje past. Bayern München heeft nog steeds niet gereageerd op het bod van Barcelona.

De Duitse krant berichtte eerder al dat Barcelona een bod van 32 miljoen euro zonder de mogelijke bonussen had neergelegd bij Bayern. Der Rekordmeister wil naar verluidt pas praten bij een bod rond de 40 miljoen euro. Voor de Pool zou in Barcelona een driejarig contract klaarliggen. Xavi gaf eerder in de persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Villarreal (0-2 verlies) de interesse al toe. “Ja, Lewandowski is een van onze opties", zo liet hij optekenen. "Hij zegt dat hij wil vertrekken en er zijn onderhandelingen gaande, maar het wordt heel lastig met Bayern München als onderhandelingspartner.”

Bayern München lijkt inderdaad niet happig op het vertrek van Lewandowski. Eerder sprak bestuursvoorzitter Oliver Kahn duidelijke taal in gesprek met Welt am Sonntag: “Robert Lewandowski heeft hier een contract tot 2023 en die zal hij uitdienen.” Het standpunt van de aanvaller lijkt in ieder geval ongewijzigd te zijn: hij wil vertrekken. Technisch directeur Hasan Salihamidzic kreeg dit onlangs ook te horen. Lewandowski zelf liet het een en ander doorschemeren na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen VfL Wolfsburg (2-2).

"Het is goed mogelijk dat dit mijn laatste duel voor Bayern is geweest. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar het is zeker mogelijk", zei de aanvaller na afloop van het duel. Ook zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi wond geen doekjes om de vertrekwens van Lewandowski in een interview met BILD. “Het feit is dat Robert Bayern na acht jaar, waarin hij alles voor de club heeft gegeven, wil verlaten. Nu, op bijna 34-jarige leeftijd, heeft hij de kans om een levenslange droom te vervullen en naar de club te verhuizen waar hij altijd van heeft gedroomd. Waarom wil Bayern hem deze kans ontnemen?” Zahavi hoopt dat Bayern uiteindelijk mee zal werken aan eenv vertrek. "Hij heeft een contract tot 2023, maar ik zou dat niet aanraden. Voor Robert Lewandowski is Bayern nu geschiedenis.”