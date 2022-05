Totti doet smeekbede: ‘Als hij naar AS Roma komt, mag hij mijn nummer 10’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 09:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:38

Francesco Totti juicht een mogelijke transfer van Paulo Dybala naar AS Roma toe. De 28-jarige aanvaller kondigde na het veiligstellen van een Champions League-ticket aan Juventus komende zomer transfervrij te verlaten. Dybala heeft de clubs voor het uitkiezen, maar als het aan Totti ligt kiest hij voor i Giallorossi.

Totti sprak maandag kort met Italiaanse media voorafgaand aan het zogeheten benefietduel ‘Integration Heroes, dat plaatsvond in het Stadio Giuseppe Meazza. Het galawedstrijd voor het goede doel werd georganiseerd Samuel Eto'o, die een handvol topspelers uit het heden en het verleden had uitgenodigd. Een van hen was Paulo Dybala. TyC Sports meldde onlangs dat Roma de Argentijnse aanvaller een formeel voorstel heeft gedaan.

Totti hoopt dat Dybala uiteindelijk voor een zomerse overstap naar AS Roma kiest. “Ik zal proberen hem te overtuigen om naar Rome te komen”, zei de voormalig profvoetballer enkele dagen geleden. Bij aankomst in het Stadio Giuseppe Meazza werd Totti geconfronteerd met zijn eerdere uitspraken. "Ik zou hem ook graag het shirt met rugnummer 10 geven als hij naar AS Roma komt,, maar ik ben niet degene die beslist.”

Voor Dybala komt er na zeven seizoenen een einde aan zijn periode bij Juventus. De aanvaller is mede vanwege zijn transfervrije status komende zomer een van de meest gewilde transferdoelwitten. De knoop wat betreft een nieuwe club heeft Dybala echter nog niet doorgehakt. “Ik ben ontspannen, momenteel focus ik me op het nationale team en daarna heb ik vakantie. Ik weet nog niet wat ik ga doen”, zei Dybala tegenover Sky Sport Italia, om vervolgens ook nog te reageren op de uitspraken van Totti. “Hij is een grootheid, een idool voor iedereen die van voetbal houdt. Ik luister zeker naar zijn woorden.”