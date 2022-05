Bosz haalt uit: ‘Mourinho is een narcist die altijd bezig is met theater maken’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 09:00 • Shane Jebbink • Laatste update: 10:38

Woensdagavond speelt Feyenoord de finale in de de Conference League. In Tirana treden de Rotterdammers in de eindstrijd aan tegen AS Roma. Bij de Romeinen staat José Mourinho aan het roer, geen onbekende tegenstander voor Nederlandse trainers in een Europese finale. Zo stond Louis van Gaal met Bayern München in 2010 tegenover het Internazionale van de Portugees in de Champions League-finale, terwijl in 2017 de eindstrijd van Europa League en onderonsje was tussen het Manchester United van Mourinho en Ajax van Peter Bosz. Beide trainers kijken in het Algemeen Dagblad terug op hun ervaringen met de oefenmeester van Roma.

Bosz herinnert zich nog dat hij tijdens de afsluitende training met Ajax voor de Europa League-finale in Stockholm ongewenste pottenkijkers had. “José Mourinho en de spelers van United kwamen even een kijkje nemen in het stadion’’, memoreert de huidige trainer van Olympique Lyon. “Zelf trainde United er niet, terwijl dat wel verplicht werd gesteld door de UEFA. Maar Mourinho had gezegd dat het onmogelijk was.” Het is karakteristiek voor Mourinho, zo geeft de 58-jarige Bosz aan. “Zelf niet kunnen trainen, maar wél het stadion verkennen precies op het moment dat de tegenstander daar zijn laatste voorbereiding heeft. Deze man grijpt gewoon alles aan om zijn voordeel te halen. Hoe klein, hoe zielig of hoe schaamteloos ook. De UEFA zou hem eerst gaan beboeten, hoorden wij. Maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd, want Mourinho zei gewoon ‘overmacht’. En kwam ermee weg.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Louis van Gaal kent de tactieken van Mourinho maar al te goed. De twee trainers kwamen elkaar tegen in de finale van de Champions League in 2010, toen Internazionale er met de ‘cup met de grote oren’ vandoor ging door het Bayern München van Van Gaal met 2-0 te verslaan. “Mourinho gaat verdedigen en zich volledig instellen op de tegenstander”, begint de bondscoach van het Nederlands elftal zijn relaas. “Dat komt enerzijds door zijn karakter, maar ook door zijn landsaard. Kijk naar het Portugese nationale elftal, die hebben verdedigen sinds jaar en dag tot kunst verheven en daar boeken ze successen mee.”

Na afloop van zowel de finale in 2010 als die van 2017 riep Mourinho dat hij van tevoren wist dat hij ging winnen. Hij stond namelijk tegenover Nederlandse coaches; zij hebben altijd de neiging om iets van zo’n finale te willen maken, iets wat bij hemzelf totaal niet leefde. Ook Bosz heeft de uitspraken destijds meegekregen. “Toch blijf ik erbij dat de uitslag van die finale (2-0 voor United, red.) niet kwam door hoe wij speelden en hoe zij speelden. Maar goed, als Roma nu van Feyenoord wint, zal Mourinho ook over Slot weer zeggen dat hij zo’n typisch Nederlandse trainer is. En bij verlies van Roma zal hij zeggen dat de scheidsrechter hem benadeeld heeft of dat de UEFA corrupt is of wat ook. Mourinho is een narcist. Eén die altijd bezig is met conflicten creëren en theater maken. Het is zijn manier.”