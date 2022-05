Mbappé onthult gesprekken met derde topclub: 'Vanwege mijn moeder’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 07:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:26

Na een ellenlange transfersoap tekende Kylian Mbappé afgelopen zondag een nieuwe driejarig contract bij Paris Saint-Germain. De 23-jarige aanvaller wees een lucratief voorstel van Real Madrid van de hand. Mbappé voerde echter ook gesprekken met Liverpool voordat hij besloot om deze zomer bij de Franse grootmacht te blijven.

Mbappé schermde lange tijd met interesse van Real Madrid en had zelfs een mondeling akkoord met de Koninklijke, maar gaf na lang wikken en wegen toch de voorkeur aan een langer verblijf bij PSG. De Fransman onthult echter ook gesproken te hebben met het Liverpool van Jürgen Klopp. We hebben wat gepraat, maar niet te veel”, bevestigt Mbappé voorzichtig in een uitgebreid interview met de Daily Telegraph, voordat hij toevoegt dat Liverpool eigenlijk een grotere kans had om hem te contracteren toen hij AS Monaco in 2017 verliet voor PSG.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mbappé toonde al eens eerder zijn bewondering voor Liverpool en het voetbal van Klopp. “Ik heb met Liverpool gesproken omdat het de favoriete club van mijn moeder is, mijn moeder houdt van Liverpool. Ik weet niet waarom, dat zul je haar moeten vragen!" zegt de sterspeler van PSG lachend. “Ik sprak vijf jaar geleden ook met ze toen ik bij AS Monaco zat. Het is een grote club. Uiteindelijk ging het nu tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain."

Afgelopen zomer werd Mbappé ook al hevig gelinkt aan een overstap naar de Spaanse hoofdstad. De aanvaller erkent dat hij destijds zijn zinnen had gezet op een transfer naar Real. “ik denk dat het een goede keuze was om vorig jaar te vertrekken. Maar nu is het anders omdat ik transfervrij was. Het was belangrijk om terug te geven aan mijn land. Als ik was weggegaan, zou ik zijn vertrokken als een geweldige speler, maar er is een sentimenteel deel. Ik denk niet dat mijn hoofdstuk is afgesloten. Dingen waren niet voorbij voor mij bij PSG.”

Na het ondertekenen van zijn contract gingen er ook wilde verhalen de ronde dat Mbappé een stem zou krijgen in het transferbeleid van de club en dat hij de aanvoerdersband bij les Parisiens heeft opgeëist, hetgeen dor de aanvaller pertinent wordt ontkend. “Ik ben in de eerste plaats een voetballer. Ik maak deel uit van een selectie," zegt hij. "We hebben allemaal een andere status, maar ik ben een voetballer en zal me niet met die positie (technisch directeur, red.) bemoeien.. Ik ben een voetballer, dat is het... wat betreft het aanvoerderschap, we hebben al een aanvoerder (Marquinhos, red), een belangrijke speler en ik hoef geen aanvoerder te zijn om mijn mening te geven.”