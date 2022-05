Veld in De Kuip pakt achtste titel op rij; Johan Cruijff ArenA zet enorme stap

Het gras in De Kuip is voor het achtste jaar op rij verkozen tot het beste veld van Nederland, zo meldt spelersvakbond VVCS. De eindstand wordt in het veldenklassement bepaald door de aanvoerders van de clubs uit de Eredivisie, die na elke speelronde een beoordeling (1 tot 5) doorgeven. Opvallend is de stijging van Ajax en PSV, die de traditionele top drie in de veldencompetitie in ere herstellen.

Feyenoord blijft met een eindscore van 4,82 (vorig jaar 4,88) de nummer één als het gaat om het beste veld, maar het veld in de Johan Cruijff ArenA hijgt de Rotterdammers met een ranking van 4,56 (vorig jaar nog 3,82) inmiddels flink in de nek. Ook in het Philips Stadion heeft de grasmeester zijn huiswerk gedaan, want het veld van PSV stijgt naar een beoordeling van precies 4 (tegenover 3,71 vorig jaar). Vorig jaar stond AZ overigens op plek twee, terwijl ADO Den Haag en Ajax toen plek drie deelden, daarachter kwam PSV op plek vijf.

De Kuip is door de aanvoerders Eredivisie andermaal uitgeroepen tot beste veld in de VVCS Veldencompetitie! De kunstgrasvelden eindigen traditioneel onderaan. Proficiat aan de grasmeesters van @Feyenoord! ????????https://t.co/E7yAwKPuT4 @elevchenko #vvcsveldencompetitie — VVCS (@spelersvakbond) May 23, 2022

Profvoetballers hebben een hekel aan kunstgras, zo wijst de veldencompetitie sinds jaar en dag uit. Het is dan ook geen verrassing dat de drie plastic ondergronden wederom diep onderaan eindigen. SC Cambuur (1,71) eindigt op de zestiende plek en weet daarmee nipt Heracles Almelo (1,69) één plek onder zich te houden. Het veld van Sparta Rotterdam wordt nog veel slechter beoordeeld (1,25). “Voor onze competitie is dit een schandaal”, zei Ajax-aanvoerder Dusan Tadic eind november tegenover de NOS over het kunstgras op Het Kasteel.

Sparta gaat de laatste plek waarschijnlijk meteen verlaten, want de Rotterdammers leggen deze zomer een natuurgrasveld aan in het klassieke stadion. Sparta had dat eigenlijk dit seizoen al willen doen, maar kreeg de (externe) financiering niet snel genoeg rond. Overigens blijven FC Emmen en FC Volendam, de twee clubs die al zeker zijn van promotie naar de Eredivisie, de komende tijd op kunstgras spelen.

Tadic zal het met leden ogen aanzien. “Alle Nederlandse teams doen het goed in Europa, maar je moet wel op normaal gras spelen”, klaagde de sterspeler van Ajax een half jaar geleden op Het Kasteel verder. “Alle kunstgrasvelden moeten eruit en er moet gewoon op normaal gras gespeeld worden.” Van alle natuurgrasvelden scoorden Fortuna Sittard (2,65) en sc Heerenveen (2,94) overigens verreweg het slechtst.

Eindstand veldencompetitie 2021/22

1. Feyenoord - 4,82

2. Ajax - 4,56

3. PSV - 4

4. AZ - 3,94

5. FC Twente - 3,82

6. FC Groningen - 3,53

7. Go Ahead Eagles - 3,35

7. PEC Zwolle - 3,35

9. Vitesse - 3,31

10. NEC - 3,29

10. RKC Waalwijk - 3,29

12. FC Utrecht - 3,25

12. Willem II - 3,25

14. sc Heerenveen - 2,94

15. Fortuna Sittard - 2,65

16. SC Cambuur (k) - 1,71

17. Heracles Almelo (k) - 1,69

18. Sparta Rotterdam (k) - 1,25