Tranendal bij Hamburger SV na volgende nachtmerrie in beslissingsduel

Maandag, 23 mei 2022 om 22:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Het is Hamburger SV andermaal niet gelukt om weg te komen uit de 2. Bundesliga. HSV verspeelde maandagavond in eigen huis een riante uitgangspositie tegen Hertha BSC, dat dankzij een 0-2 overwinning zeker is van handhaving op het hoogste Duitse niveau. Dat was voldoende om de 0-1 zege die HSV afgelopen donderdag had geboekt in Berlijn weg te poetsen. Zo overleeft Hertha ternauwernood een dramatisch jaar in de Bundesliga, terwijl HSV nu al zijn vijfde seizoen op het tweede niveau tegemoet gaat.

HSV had vorige week een kunstgreep nodig om überhaupt deel te mogen nemen aan de play-offs om promotie/degradatie. De ploeg van Tim Walter zette op de slotdag in de reguliere competitie tegen Hansa Rostock een knappe comeback in en boog een achterstand om in een 2-3 zege, waarmee de derde eindnotering werd behaald. Schalke 04 en Werder Bremen namen overigens de eerste twee plaatsen in en waren daarmee direct zeker van promotie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toen HSV vervolgens de heenwedstrijd van de play-offs tegen Hertha verrassend met 0-1 won (dankzij een goal van Ludovit Reis) groeide de hoop in Hamburg om eindelijk terug te kunnen keren in de Bundesliga. In de returnwedstrijd in de hoofdstad ging het maandag echter al na vijf minuten mis toen Dedryck Boyata binnenkopte uit een hoekschop: 0-1. Marvin Plattenhardt, die de assist gaf bij het openingsdoelpunt, verraste na ruim een uur spelen HSV-doelman Heuer Fernandes door een vrije trap over de keeper heen binnen te schieten: 0-2. HSV slaagde er niet in het benodigde tegendoelpunt te maken - ook niet nadat Lucas Tousart diep in blessuretijd tegen zijn tweede gele kaart aanliep - en blijft met lege handen achter.