Heracles Almelo meldt nu twee (!) ontslagen volgend op degradatie

Maandag, 23 mei 2022 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:18

Voorzitter Hans Bredewoud en technisch directeur Tim Gilissen vertrekken in de nasleep van de degradatie als technisch directeur van Heracles Almelo. De oud-middenvelder heeft dat volgens het persbericht van de Almeloërs in goed onderling overleg met het bestuur besloten. Gilissen was sinds 2019 lid van de tweehoofdige directie van Heracles Almelo verantwoordelijk voor de sportieve prestaties van de club.

Gilissen legt zijn beslissing uit in hetzelfde bericht. "De afgelopen drie jaren heb ik met hart en ziel mijn inhoudelijke bijdrage geleverd aan de sportieve successen van Heracles Almelo", aldus de scheidend directeur. "Daar zitten vele mooie momenten bij. Na de recente degradatie zijn het bestuur en ik samen tot de conclusie gekomen de weg vrij te maken voor een spoedige terugkeer van de club in de Eredivisie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tim Gilissen zaterdag in het Erve Asito Stadium bij de play-offwedstrijd tegen Excelsior (1-3).

"Mijn dank gaat uit naar iedereen binnen Heracles Almelo waarmee ik heb samengewerkt aan het realiseren van onze doelstellingen. In het bijzonder wil ik het bestuur en Rob Toussaint als algemeen directeur bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wens de club, de supporters en de sponsoren veel sportief succes voor de toekomst", besluit Gilissen.

Gilissen werd in de zomer van 2019 aangesteld als technisch directeur van Heracles, op het moment dat Mark-Jan Fledderus naar FC Groningen vertrok. De oud-middenvelder keerde daarmee terug op het oude nest, waar hij in 2002 vanuit de jeugdopleiding doorbrak in het profvoetbal. Gilissen kwam uiteindelijk slechts tot 19 competitiewedstrijden voor Heracles; veruit de meeste duels schreef hij op zijn naam bij NAC Breda (148).

Update: Ook voorzitter Hans Bredewoud vertrekt bij Heracles

Direct na de mededeling over Gilissen kwam Heracles met het nieuws over het volgende ontslag. Met onmiddellijke ingang treedt Hans Bredewoud terug als voorzitter van Heracles Almelo. De afgelopen 15 jaar was Bredewoud onbezoldigd bestuurlijk actief voor de club. Eerst sinds 2007 als penningmeester, en vervolgens sinds 2017 als voorzitter van het bestuur. Bredewoud draagt een financieel gezonde club over. Zijn werkzaamheden worden voorlopig waargenomen door het bestuur.

"Alle jaren heb ik me met ziel en zaligheid voor onze club ingezet", vertelt Bredewoud. "Het afgelopen seizoen kenmerkte zich door uitersten en tegenstellingen. Met z’n allen hebben we er alles aan gedaan om de club te behoeden voor degradatie. Tot onze spijt is dat helaas niet gelukt. Uit de grond van mijn hart wens ik de club, de supporters en de sponsoren sportieve voorspoed voor de toekomst en een spoedige terugkeer in de Eredivisie."