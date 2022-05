Naci Ünüvar spreekt met veel bewondering en respect over Ihattaren

Maandag, 23 mei 2022 om 20:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:11

Naci Ünüvar is onder de indruk van de prestaties van Mohamed Ihattaren in diens eerste vier maanden bij Ajax. De achttienjarige Ünüvar bewondert de manier waarop zijn twee jaar oudere ploeggenoot Jong Ajax in de tweede seizoenshelft naar zijn hand wist te zetten. "Hij brengt iedereen gelijk naar een hoger niveau", zegt Ünüvar tegenover het clubkanaal van Ajax.

"We weten allemaal wat zijn kwaliteiten zijn. Hij heeft het ook al een aantal keer bewezen", vindt Ünüvar. Ihattaren kwam eind januari volledig zonder trainingsritme binnen op De Toekomst en had twee maanden nodig om fit genoeg bevonden te worden voor zijn debuut. "'Hij heeft superhard getraind", constateert Ünüvar, die zijn ploeggenoot op 1 april voor het eerst het wedstrijdshirt van Jong Ajax zag aantrekken.

?? Naci Ünüvar over Mohamed Ihattaren: "Hij tilt iedereen naar een hoger niveau." pic.twitter.com/M8yyX22DNs — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2022

Ihattaren viel een half uur hoopvol in tegen NAC Breda (0-0) en liet zich bij zijn eerste basisplek, drie dagen later tegen TOP Oss (4-1 winst) gelden met een prachtig doelpunt en een assist. "Hij kwam terug en hij was gelijk belangrijk voor ons", aldus Ünüvar. "Wij hebben hem heel erg geholpen en hij heeft ons ook echt veel geholpen." Ihattaren kwam dit seizoen in vier duels in de Keuken Kampioen Divisie tot even zoveel goals en twee assists. Bovendien debuteerde hij voor Ajax 1 in de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1), maar daar bleef het voorlopig bij.

John Heitinga geeft als coach van Jong Ajax veel creatieve vrijheid aan zijn aanvallers. "Tegen jongens als Mo en mij zegt hij: rondom de zestien ga ik niet zeggen wat jij moet doen'", zegt Ünüvar. "Spelers zoals wij doen dat op het moment zelf. Heitinga geeft daarin die vrijheid." Ünüvar kende zelf overigens een weergaloos seizoen, waarin hij 16 goals en 12 assists produceerde in 33 competitieduels. De linksbuiten annex nummer 10 zal balen van slechts twee optredens dit seizoen in de hoofdmacht van Erik ten Hag. Ünüvar debuteerde al op zestienjarige leeftijd en werd een van de jongst scorende debutanten ooit voor de club, maar viel daarna terug in de pikorde.