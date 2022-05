John de Jong legt transferplannen uit en ziet ‘reële kans’ op drietal bij PSV

Maandag, 23 mei 2022 om 19:33 • Jeroen van Poppel

John de Jong legt maandag in een zeldzaam gesprek met de pers uit wat zijn plannen zijn voor de komende transferzomer. De technisch manager van PSV heeft zijn handen komende tijd vol aan een drietal namen. Allereerst moeten de felbegeerde Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo behouden worden voor de selectie van de club, om daar in het ideale scenario Luuk de Jong aan toe te voegen. "Er is een reële kans dat Ibrahim en Cody blijven, en Luuk heeft in ieder geval geen 'nee' gezegd", aldus John de Jong.

Waar PSV vorige zomer de deur wagenwijd openzette voor het vertrek van sterspelers Denzel Dumfries en Donyell Malen, zo klein probeert De Jong die opening nu te houden bij Sangaré en Gakpo. De steunpilaren van het Eindhovense elftal worden nadrukkelijk in verband gebracht met respectievelijk Liverpool en Arsenal. "Zowel Cody als Ibrahim is cruciaal voor ons", zegt De Jong. "We hebben dat al in meerdere gesprekken aan hen meegegeven en het is nu afwachten wat er gebeurt als er geïnteresseerde clubs komen. Natuurlijk willen wij op een gegeven moment duidelijkheid, omdat we voor een heel belangrijke periode staan en per se de Champions League willen bereiken."

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat Sangaré voor 37 miljoen euro alsnog mag vertrekken, maar De Jong wil niet op dat bedrag ingaan. De technisch manager hoopt de middenvelder net als Gakpo bereid te vinden een jaar langer door te gaan in het Philips Stadion. "Beide spelers waren bereid om te luisteren naar ons verhaal. Een langer verblijf kan op allerlei manieren tot stand komen, maar wij gaan ervoor." Sangaré en Gakpo hebben contracten tot respectievelijk medio 2025 en 2026, waardoor PSV geen noodzaak voelt om te verkopen. "We hebben geen verkoop nodig om de cijfers te redden en we hebben ook nog geen enkele concrete aanbieding van een club gehad."

Prioriteit wat betreft het aankoopbeleid ligt duidelijk bij een nieuwe spits, nu Eran Zahavi gaat vertrekken. John de Jong bevestigt dat zijn naamgenoot Luuk de Jong de topkandidaat daarvoor is. "Ik ga niet op allerlei namen of geruchten in, maar bij de naam van Luuk heb ik een uitzondering gemaakt. Wij staan voortdurend in contact met Luuk en het zal vooral van hem afhangen of hij terugkomt naar Eindhoven. Het moge duidelijk zijn dat voor Luuk de deur altijd open staat en dat wij geloven in zijn capaciteiten." PSV moet in onderhandeling met Sevilla over de afkoopsom voor De Jong, die nog één jaar vastligt.

NIeuwe contracten

John de Jong bevestigt verder dat Jordan Teze een nieuw contract heeft ondertekend tot medio 2025, een verlenging van één seizoen. De centrumverdediger kende een ijzersterke tweede seizoenshelft, nadat hij in de eerste helft veelal reserve was. Ook Érick Gutiérrez heeft een aanbieding op zak van PSV om te verlengen. De Mexicaanse middenvelder ligt nog slechts tot medio 2023 vast en kan twee jaar bijtekenen. "We willen hem er heel graag bijhouden", aldus De Jong. "Inzetten op het behoud van de selectie en het halen van enkele nieuwe spelers heeft voor ons prioriteit." De manager bevestigt ook druk op zoek te zijn naar een nieuwe doelman, nu alleen Joël Drommel overblijft. Jasper Cillessen is nadrukkelijk in beeld, al bevestigt De Jong dat niet.