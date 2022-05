Ibrahimovic sluit indrukwekkende speech na titel op kenmerkende wijze af

Maandag, 23 mei 2022 om 18:36 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 18:44

Zlatan Ibrahimovic heeft zich na het veroveren van de titel in Italië met een kampioensspeech tot zijn ploeggenoten gericht. De Zweedse aanvaller van AC Milan keerde in 2019 terug bij de club waar hij al twee seizoenen eerder actief was en hield met zijn ploeg naaste belager Internazionale dankzij een overwinning op de laatste speeldag bij Sassuola (0-3 winst) achter zich. Na afloop liet de veertigjarige aanvaller in de kleedkamer weten wat die prestatie met hem deed. “Niemand geloofde in ons", aldus Zlatan.

Ibrahimovic nam bij terugkomst in de kleedkamer het woord. “Haal iedereen hierheen. Jongens, rustig maar, ik ga niet vertrekken”, zo begon de Zweed zijn speech met een grap. “Vanaf de eerste dag dat ik hier kwam, en na mij nog anderen, geloofden weinig mensen in ons. Maar toen we begrepen dat we offers moesten brengen, moesten lijden, geloof moesten hebben en hard moesten werken, werden we een team. En als je een team bent kan je de dingen bereiken die wij nu hebben bereikt”, zo maakte Ibrahimovic duidelijk wat in zijn ogen het geheim is geweest achter het succes van AC Milan.

“Nu zijn wij de kampioen van Italië.” De Zweed sprak vervolgens zijn dankwoord uit naar zowel de spelers als naar het bestuur. “Als eerste wil ik alle spelers bedanken. Ik spreek nu namens het hele team. We willen verder Paolo Maldini, Ricky Massara en Ivan Gazidis bedanken.” Ibrahimovic sloot zijn speech af door zich weer tot zijn medespelers te richten. “Het is niet gemakkelijk geweest, maar we zijn een echt team geweest dit seizoen. Aan het begin van het seizoen geloofde niemand in ons, maar door het besef van die principes zijn we sterker geworden. Ik ben heel erg trots op jullie. Doe me nu een plezier en vier het als kampioenen, want niet alleen Milaan is van AC Milan, maar heel Italië is nu van AC Milan", waarna hij hard een tafel omver smeet.

Ibrahimovic heeft met 8 doelpunten en 3 assists in 27 officiële wedstrijden dit seizoen een aardige bijdrage geleverd aan het veroveren van de titel. De voormalig speler van Ajax werd eerder in zijn carrière al kampioen in Nederland met Ajax, in Italië met Internazionale, in Spanje met Barcelona en in Frankrijk met Paris Saint-Germain. Met zijn huidige club wist de Zweed in het seizoen 2010/11 ook al kampioen van Italië te worden.