Feyenoord maakt selectie voor finale Conference League bekend

Maandag, 23 mei 2022 om 17:56 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 18:11

Feyenoord heeft de definitieve selectie voor de finale in de Conference League bekendgemaakt. Justin Bijlow reist ook mee naar Tirana, waar AS Roma woensdagavond om 21:00 uur de tegenstander is. De doelman heeft sinds begin maart geen wedstrijd meer gespeeld bij Feyenoord, maar heeft de groepstraining iets minder dan een week geleden hervat en hoopt de finale te halen. Tyrell Malacia, Gernot Trauner en Reiss Nelson, allen nog afwezig in de laatste competitiewedstrijd, maken eveneens deel uit van de selectie, die verder geen grote verrassingen kent.

Cole Bassett en Tein Troost reizen ook mee met de Rotterdammers, maar behoren niet tot de wedstrijdselectie. Bassett is niet speelgerechtigd en Troost moet als vijfde doelman achter Justin Bijlow, Ofir Marciano, Valentin Cojocari en Thijs Jansen plaatsnemen op de tribune. Ramon Hendriks trainde afgelopen donderdag nog apart van de groep. De verdediger lijkt echter tijdig hersteld voor de finale. Tot slot staat er nog een klein vraagteken achter Philippe Sandler. Hij raakte in de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles geblesseerd, maar hij behoort ook tot de 23 namen van trainer Arne Slot.

Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond, meldt maandag dat iedereen fit is, maar dat het voor Bijlow een race tegen de klok wordt om woensdagavond aan de aftrap te kunnen verschijnen. De doelman gaf donderdag nog een enorm hoopvol teken door de volledige groepstraining mee te maken en bovendien onderdeel uit te maken van de basisploeg bij de afsluitende partij. Feyenoord vertrekt dinsdag naar Albanië en zal om 19:30 uur een laatste keer trainen in Arena Kombëtare, normaal gesproken de thuishaven van het nationale team van Albanië. De finale tussen Feyenoord en AS Roma vangt komende woensdag 25 mei om 21:00 uur.



Volledige selectie Feyenoord:

Doel: Justin Bijlow, Ofir Marciano, Valentin Cojocaru en Thijs Jansen

Verdediging: Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Philippe Sandler, Gernot Trauner, Ramon Hendriks en Denzel Hall

Middenveld: Guus Til, Jens Toornstra, Jorrit Hendrix, Orkun Kökcü, Fredrik Aursnes en Patrik Wålemark

Aanval: Luis Sinisterra, Cyriel Dessers, Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen en Reiss Nelson