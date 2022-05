Al-Khelaïfi: ‘Hij is bang dat de Ligue 1 sterker wordt dan LaLiga’

Maandag, 23 mei 2022 om 17:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:37

Nasser Al-Khelaïfi heeft gereageerd op de recente uitspraken van Javier Tebas. De voorzitter van LaLiga had zaterdag geen goed woord over voor de handelwijze van Paris Saint-Germain bij de contractverlenging van Kylian Mbappé. Tebas sprak op Twitter schande van het bedrag waarmee de steraanvaller overgehaald werd in Parijs te blijven, gegeven de miljoenenverliezen van PSG de afgelopen jaren. Met name voorzitter Nasser Al Khelaïfi moest het ontgelden in zijn relaas.

Mbappé ging maandag tijdens een persconferentie dieper in op zijn keuze om een nieuw contract bij Paris Saint-Germain te tekenen. De Franse steraanvaller werd bij het persmoment vergezeld door Al-Khelaïfi, die inging op de harde uitspraken van Tebas. “Misschien is Tebas bang dat de Ligue 1 sterker wordt dan LaLiga, die niet meer hetzelfde is als drie of vier jaar geleden", zei de voorzitter van PSG.

“We hebben Mbappé, hij blijft bij ons en de rest maakt me eerlijk gezegd niet uit”, vervolgde Al-Khelaïfi, die weersprak dat de 23-jarige aanvaller voor de Franse grootmacht heeft gekozen vanwege het geld. “Geld is niet het belangrijkste voor Kylian. Er is een club in Spanje die hem veel meer kan betalen dan wij… Kylian heeft gekozen voor het sportieve project.”

Tebas was van de zotte door de contractaanbieding van Parijs, die volgens hem helemaal niet gedaan had mogen worden. "Wat PSG doet door Mbappé's contract te verlengen met grote hoeveelheden geld (wat we weten door waarvandaan en hoe PSG hem betaalt), na het verliezen van zevenhonderd miljoen euro de afgelopen jaren en het betalen van zeshonderd miljoen aan loonkosten, is een BELEDIGING voor het voetbal, schrijft de bestuurder zaterdag op Twitter. "Al-Khelaïfi is zo gevaarlijk als de Super League."

De woede van de LaLiga-president bleek tevens uit het officiële statement van het hoogste Spaanse voetballichaam dat zaterdag naar buiten kwam. Hierin gaf LaLiga aan PSG aan te klagen bij de administratieve en belastingautoriteiten van zowel de UEFA, de Franse en Europese autoriteiten. "Dit is een schandaal", luidde het oordeel van Tebas en consorten. Overigens was ook de tekenpremie die Real Madrid bereid was te betalen niet mals, wist Marca: Mbappé zou tweehonderd miljoen euro verlangd hebben.