Mark van Bommel officieel gepresenteerd als nieuwe trainer Royal Antwerp

Donderdag, 26 mei 2022 om 15:31 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:31

Mark van Bommel is de nieuwe trainer van Royal Antwerp, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De ex-trainer van PSV tekent een tweejarig contract bij de Belgische club en wordt daarmee de opvolger van Brian Priske. Marc Overmars, technische directeur bij Royal Antwerp, had zijn landgenoot al langer in het vizier, maar heeft nu definitief beet. Van Bommel neemt drie landgenoten mee naar België, die allen als assistent van de oud-middenvelder van Barcelona aan de slag zullen gaan.

Antwerp plukt voor het eerst zichtbaar de vruchten van de aanstelling van Overmars als technisch directeur, omdat Van Bommel zonder zijn aanwezigheid vermoedelijk niet voor Antwerp zou kiezen. De oefenmeester hecht na zijn mislukte avonturen bij PSV en VfL Wolfsburg zeer aan steun vanuit de directie en weet dat die met Overmars enorm zal zijn. Zijn voorganger bij Antwerp, Priske, kreeg eerder vandaag (maandag, red.) te horen dat hij de club moet verlaten. Van Bommel gaat bij Antwerp samenwerken met assistent-trainer Andries Ulderink, die afgelopen week zijn contract inleverde bij FC Twente. Jürgen Dirkx en John Stegeman worden de overige assistenten van Van Bommel, zo meldde de Gazet van Antwerpen onlangs.

Van Bommel wordt aangesteld in de wetenschap dat Antwerp onder leiding van de Deen Priske vierde is geëindigd in de play-offs voor kampioenen. Antwerp begint daardoor volgend seizoen in de tweede voorronde van de Conference League. De ambities van de club reiken veel verder dan dat, want de steenrijke eigenaar Paul Gheysens, een van de meest gefortuneerde Belgen, zet vol in op de Belgische landstitel, nadat in 2020 de nationale beker al werd gewonnen. Om die reden ging Antwerp begin dit jaar ook ver voor Overmars, die flink budget heeft gekregen voor het aankoopbeleid.

Er zal Van Bommel alles aan gelegen zijn om zijn derde klus als hoofdcoach tot een succes te maken. De oud-middenvelder begon in 2018 voortvarend bij PSV en greep in een sterk seizoen net naast de landstitel, maar werd in zijn tweede seizoen na een dramatische reeks ontslagen. Ook bij Wolfsburg, dat Van Bommel aanstelde als vervanger van Oliver Glasner, kende de Nederlander dit seizoen een sterke start, waarin zelfs even de eerste plek van de Bundesliga aan werd getikt. In Duitsland ging het echter nog veel sneller mis dan bij PSV en na een periode van acht wedstrijden zonder overwinning werd Van Bommel eind oktober al de laan uitgestuurd.