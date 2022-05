Dortmund vindt drie dagen na afscheid van Rose nieuwe hoofdtrainer

Maandag, 23 mei 2022 om 15:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:59

Borussia Dortmund heeft drie dagen na het afscheid van Marco Rose een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Edin Terzic tekent een contract tot medio 2025 bij BVB, zo maakt de Duitse club via de officiële kanalen bekend.

“We hebben afgelopen weekend meerdere intensieve gesprekken gevoerd met Edin Terzic en zijn ervan overtuigd dat de beslissing om hem aan te stellen als hoofdtrainer de juiste is voor BVB”, zegt toekomstig sportief directeur Sebastian Kehl in een verklaring. “Edin kent onze club, de omgeving, een groot deel van het team en weet welke aanpassingen we willen doorvoeren om onze fans successen te kunnen bieden. Het seizoen 2022/23 staat in het teken van een nieuwe sportieve start. We zullen dit samen met veel plezier en passie voortzetten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Terzic zelf laat in een eerste reactie weten blij te zijn met zijn aanstelling. “Veel mensen zouden inmiddels moeten weten hoe belangrijk BVB in mijn leven is. Ik wil daarom Hans-Joachim Watzke (algemeen directeur, red.), Michael Zorc (sportief directeur) en Sebastian Kehl bedanken voor het grote vertrouwen en voor het overdragen van deze grote verantwoordelijkheid. We zullen elke dag alles geven voor het succes van het team en de hele club.”

Dortmund beëindigde vrijdag verrassend na één seizoen de samenwerking met Rose. Terzic was tot het ontslag van Rose werkzaam als als technisch directeur bij Dortmund. In het verleden was hij al eens een half seizoen hoofdtrainer bij die Borussen, waar hij ook 2,5 jaar als assistent-trainer fungeerde van Lucien Favre. Nadat de Duitse club afscheid had genomen van de Franse trainer, leidde Terzic Dortmund naar winst van de DFB Pokal.