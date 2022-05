Rangnick beloont Trauner voor ijzersterk seizoen met oproep voor Oostenrijk

Maandag, 23 mei 2022 om 13:33 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:59

Gernot Trauner is door bondscoach Ralf Rangnick opgenomen in de definitieve selectie van Oostenrijk. Het is voor de verdediger van Feyenoord de eerste keer dat hij een uitnodiging heeft ontvangen voor de nationale ploeg sinds zijn komst naar Rotterdam. Rangnick is de opvolger van Franco Foda, die geen oog had voor de verdediger vanaf het moment dat Trauner de overstap maakte van het Oostenrijkse LASK naar Feyenoord. Oostenrijk speelt in juni vier wedstrijden in het kader van de Nations League.

Trauner is in zijn debuutseizoen bij Feyenoord gelijk van grote waarde gebleken voor de Rotterdammers. De Oostenrijker maakte tot dusver in 45 wedstrijden zijn opwachting en heeft met zijn ploeg na Ajax het minste aantal tegendoelpunten geïncasseerd in de Eredivisie. Ondanks zijn goede prestaties in Nederland vond Foda het niet nodig om Trauner op te roepen voor de nationale ploeg. De Duitser stapte twee maanden geleden op als bondscoach, nadat het hem niet was gelukt om zich met de nationale ploeg te plaatsen voor het WK, dat eind dit jaar in Qatar plaatsvindt.

De nationale voetbalbond presenteerde daarop Rangnick als opvolger van Foda. De afzwaaiend interim-manager van Manchester United heeft voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach meteen een plek in de selectie ingeruimd voor Trauner. Oostenrijk gaat in het eerste deel van de Nations League de strijd aan met Kroatië (uit), Denemarken (thuis), Frankrijk (thuis) en nog eens Denemarken (uit). Trauner heeft vijf interlands achter zijn naam staan en kwam daarin eenmaal tot scoren. Sinds zijn komst naar Feyenoord verdween hij echter uit het zicht van Foda, de man die hem in 2018 liet debuteren.

Trauner doorliep verschillende jeugdelftallen en maakte in oktober 2018 zijn debuut in de vriendschappelijke interland tegen Denemarken. Een jaar later werd hij opnieuw opgeroepen. De mandekker speelde in 2021 nog drie interlands, maar werd niet opgeroepen voor het EK van 2020, toen Oostenrijk in dezelfde Groep zat als het Nederlands elftal. De Oostenrijkers in de Nations League ingedeeld bij Kroatië, Denemarken en Frankrijk. Andere bekende namen in de selectie van Rangnick zijn David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer en Maximilian Wöber.