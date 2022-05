Vijf genomineerde trainers voor Rinus Michels Award zijn bekend

Maandag, 23 mei 2022 om 11:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:16

De trainersvakbond Coaches Betaald Voetbal (CBV) heeft de vijf genomineerden bekendgemaakt die kans maken op de Rinus Michels Award. Arne Slot, Erik ten Hag, Ron Jans, Kees van Wonderen en Joseph Oosting mogen hopen op de individuele prijs. In de Keuken Kampioen Divisie zijn Dick Lukkien (FC Emmen), Wim Jonk (FC Volendam), Marinus Dijkhuizen (Excelsior) en Rob Penders (FC Eindhoven) genomineerd voor de prijs van Trainer van het Jaar.

Ten Hag won dit seizoen met Ajax de landstitel en reikte tot de finale van de TOTO KNVB Beker. Slot staat woensdagavond met Feyenoord in de finale van de Conference League tegenover AS Roma en eindigde in de Eredivisie als derde achter Ajax en PSV. Ook de prestaties van Jans (voor het eerst in acht jaar Europees voetbal met FC Twente), Van Wonderen (dertiende met Go Ahead Eagles) en Oosting (tiende met RKC Waalwijk) zijn niet onopgemerkt gebleven. Roger Schmidt, die deze zomer vertrekt bij PSV voor een avontuur bij Benfica, is niet genomineerd.

In de Keuken Kampioen Divisie gaat de prijs naar Lukkien, Jonk, Dijkhuizen of Penders. Lukkien en Jonk promoveerden rechtstreeks naar de Eredivisie met respectievelijk FC Emmen en FC Volendam. Dijkhuizen strijdt met Excelsior nog altijd voor promotie naar het hoogste niveau. De Rotterdammers nemen het deze week in een tweeluik in de finale van de play-offs op tegen ADO Den Haag. Penders eindigde met Eindhoven knap als derde in de reguliere competitie en werd in de halve finale van de play-offs uitgeschakeld door ADO.

Op zondag 26 mei wordt bekend welke trainers er met de eretitel vandoor gaan. In Garderen vindt dan de officiële huldiging plaats. Alle hoofdtrainers in het betaalde voetbal mogen hun stem uitbrengen. Afgelopen seizoen ging de prijs in de Eredivisie naar Ten Hag en werd Henk de Jong verkozen tot beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie. Voor Ten Hag was het zijn derde Rinus Michels Award, nadat hij de prijs eerder in 2019 (met Ajax) en 2016 (met FC Utrecht) won. Ook Dick Advocaat viel vorig jaar in de prijzen. De 74-jarige oefenmeester nam de oeuvreprijs in ontvangst.