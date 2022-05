Loodzware route voor PSV: kans aanzienlijk op confrontatie met Schmidt

Maandag, 23 mei 2022 om 10:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:20

PSV heeft komende zomer opnieuw de loodzware opdracht om via de voorronden door te stoten naar de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren moeten twee ronden overleven en weten nu welke tegenstanders bij de loting in de kokers gaan. De kans op een razendsnel weerzien met scheidend trainer Roger Schmidt is aanzienlijk, daar zijn nieuwe club Benfica in tegenstelling tot PSV beschikt over een geplaatste status voor de loting van de play-offs. Ook het Rangers van Giovanni van Bronckhorst is een mogelijke tegenstander in de laatste ronde.

Voordat die play-offs volgen, moet PSV eerst door de derde voorronde (Q3) heen zien te komen. Daarin beschikt de ploeg van de aangestelde Ruud van Nistelrooij nog wél over een geplaatste status. Bij de loting wordt PSV daarom gekoppeld aan AS Monaco, Sturm Graz, Union Saint-Gilles of een ploeg uit de tweede voorronde (Q2): dat is FC Midtjylland, Fenerbahçe of AEK Larnaca. De loting voor Q3 wordt al verricht voordat bekend is welke ploeg uit Q2 doorstroomt.

Vanuit Q3 komen vier clubs terecht in de play-offs, waarin twee lucratieve tickets voor de groepsfase klaarliggen. Nog voordat de wedstrijden in Q3 gespeeld zijn, wordt de loting voor de play-offs verricht. Het systeem is wat ingewikkeld, maar PSV weet daardoor al zeker dat Dinamo Kyiv ontlopen wordt in de eventuele play-offs. De Eindhovenaren zijn net als Kyiv ongeplaatst en worden gekoppeld aan een geplaatste ploeg: Benfica of Rangers (indien die club dan wel Q3 overleeft). Vorig jaar strandde PSV nog in de play-offs tegen de genoemde Portugese club.

Tweede voorronde (Q2) Champions League

GEPLAATST COËFF. ONGEPLAATST COËFF. (A) Dinamo Kyiv 44,000 Fenerbahçe 14,500 (B) FC Midtjylland 19,000 AEK Larnaca 7,500

Derde voorronde (Q3) Champions League

GEPLAATST COËFF. ONGEPLAATST COËFF. (C) Benfica 61,000 AS Monaco 26,000 (D) Rangers 50,250 (B) FC Midtjylland / opponent in Q2 19,000 (A) Dinamo Kyiv / opponent in Q2 44,000 Sturm Graz 7,770 (E) PSV 33,000 Union Sint-Gillis 6,120

De loting voor Q3 wordt verricht vóórdat de winnaars uit Q2 bekend zijn.

Play-offs (Q4) Champions League

GEPLAATST COËFF. ONGEPLAATST COËFF. (C) Benfica / opponent in Q3 61,000 (A) Dinamo Kyiv / opponent in Q3 44,000 (D) Rangers / opponent in Q3 50,250 (E) PSV / opponent in Q3 33,000

De loting voor Q4 wordt verricht vóórdat de winnaars uit Q3 bekend zijn.