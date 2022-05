Mbappé geeft belangrijkste reden om contract bij PSG te verlengen

Maandag, 23 mei 2022 om 10:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:11

Kylian Mbappé heeft via Twitter gereageerd op zijn contractverlenging bij Paris Saint-Germain. De aanvaller bedankte Real Madrid voor de getoonde interesse, nadat zaterdag bekend werd dat hij tot 2025 aan de Franse grootmacht verbonden blijft. De nieuwe verbintenis kon op veel controverse rekenen vanuit Spanje, waar men niet te spreken is over de gang van zaken. Mbappé zegt aanstaande zaterdag volledig achter de Koninklijke te staan wanneer zij de Champions League-finale spelen tegen Liverpool.

Lange tijd leek Real op poleposition te liggen in de strijd om Mbappé. Het laatste contractvoorstel van PSG deed de superster echter anders besluiten. Het voorstel van de Franse landskampioen klonk Mbappé vertrouwder in de oren dan dat van Real, wat voor hem de doorslag gaf. Javier Tebas is van de zotte en vindt dat de contractaanbieding nooit gedaan had mogen worden. De voorzitter van LaLiga heeft een officiële aanklacht ingediend. In een statement geeft LaLiga aan PSG aan te klagen bij de administratieve en belastingautoriteiten van zowel de UEFA, de Franse en Europese autoriteiten.

Mbappé geeft als belangrijkste reden dat hij zich in zijn geboorteland in een vertrouwde omgeving kan blijven doorontwikkelen. "Ik ben erg blij dat ik in Frankrijk blijf, het land waar ik ben geboren, waar ik ben opgegroeid en tot bloei ben gekomen als voetballer, en waar ik nu de kans heb om mijn dromen na te blijven jagen", lichtte Mbappé zondagavond toe op Twitter. "Ik ben ervan overtuigd dat ik me hier kan blijven verbeteren bij een club met de middelen om nieuwe hoogtepunten te bereiken."

Volgens Le Parisien gaat Mbappé een netto jaarsalaris van vijftig miljoen euro per jaar opstrijken en kan hij een netto tekenpremie van honderd miljoen aan zijn rekening toevoegen. De Franse sterspeler ligt nu tot medio 2025 vast in de Franse hoofdstad. Komende winter moet hij het grote uithangbord worden voor de Qatarese eigenaren tijdens het wereldkampioenschap. Maandagmiddag om 15.00 uur vindt de officiële presentatie plaats in het Parc des Princes.