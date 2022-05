PSV doet verrassing van het seizoen nieuw contractvoorstel

PSV wil het contract van Érick Gutiérrez openbreken en verlengen. De middenvelder beleefde afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak bij de Eindhovense club en ziet dat nu beloond worden met een nieuw contractvoorstel, weet het Eindhovens Dagblad. Gutiérrez heeft het aanbod in beraad. Het huidige contract van de Mexicaan loopt volgend jaar zomer af. Mocht Gutiérrez besluiten niet in te gaan op het aanbod, dan gaat PSV een poging wagen hem deze zomer te verkopen.

PSV hoopt het contract van Gutiérrez met één of twee jaar te verlengen, om te voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt. De middenvelder heeft zich onder Roger Schmidt ontpopt tot een van de belangrijke schakels in het elftal van de Eindhovenaren en kan dan ook rekenen op interesse van clubs uit het buitenland. Espanyol, SC Freiburg en Fulham zien de Mexicaans international graag komen. Ook Schmidt zou volgens het Eindhovens Dagblad een poging willen wagen zodra hij bij Benfica aan de slag gaat.

Doordat Gutiérrez nog maar een jaar onder contract staat bij PSV kunnen clubs hem voor een gereduceerd tarief ophalen. Indien hij niet ingaat op het aanbod om zijn contract te verlengen, mag hij voor vier à vijf miljoen euro vertrekken. PSV-watcher Rik Elfrink acht de kans dat Gutiérrez zijn contract gaat verlengen 'niet klein'. De middenvelder wil met Mexico naar het WK in Qatar en is sinds zijn opleving bij PSV weer verzekerd van een basisplek bij de nationale ploeg. De defensief ingestelde middenvelder was dit seizoen goed voor 25 Eredivisie-optredens, waarvan 20 keer als basisspeler.

Naast de contractverlenging van Gutiérrez legt PSV de prioriteit bij het aantrekken van een nieuwe spits en een doelman. Voor laatstgenoemde positie is Jasper Cillessen de meest aangewezen persoon. Valencia vraagt echter wel een transfersom voor de goalie. Voor de spitspositie zijn alle pijlen gericht op Luuk de Jong. De aanvaller keert deze zomer terug bij Sevilla na verhuurd te zijn geweest aan Barcelona. Wat hij precies moet kosten is niet bekend. Het zou voor De Jong zijn tweede termijn kunnen worden bij PSV. Eerder droeg hij tussen 2014 en 2015 het shirt van de bekerwinnaar.