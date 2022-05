Valentijn Driessen ziet parallel tussen Kylian Mbappé en Steven Berghuis

Maandag, 23 mei 2022 om 07:29 • Laatste update: 07:43

Valentijn Driessen is van mening dat Javier Tebas geen recht van spreken heeft met betrekking tot de contractverlenging van Kylian Mbappé. De voorzitter van LaLiga diende een officiële klacht in nadat zaterdag bekend werd dat Mbappé tot medio 2025 aan Paris Saint-Germain verbonden blijft. Volgens Driessen denkt Tebas 'alleen aan zijn eigen hachje'. De columnist van De Telegraaf trekt bovendien een parallel met Steven Berghuis.

"Het is van de zotte een 23-jarige speler de sleutel van je club te geven", doelt Driessen op het zeggenschap van Mbappé over de nieuwe technisch directeur, trainer en het aankoopbeleid. "De toezeggingen zijn niet gedaan omdat Paris Saint-Germain de Champions League wil winnen. Nee, Qatar, de Franse Ligue 1 en PSG willen Mbappé niet verliezen als marketinginstrument. Z’n onschatbare waarde mocht niet in handen vallen van Spanje, Real Madrid en LaLiga. In 2025 zal deze saga zich herhalen als Mbappé’s contract afloopt. Opnieuw zullen hem dan honderd miljoen euro of meer aan tekengeld ten deel vallen. Mbappé is hard op weg om sportmiljardair te worden, de best betaalde en rijkste sporter ter wereld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Driessen zegt het stilzwijgen van de UEFA omtrent de contractverlenging van Mbappé iets over de voetbalgeopolitiek en de infiltratie van Qatari in overkoepelende voetbalinstanties. "Bij de FIFA is Qatar als WK-organisator op schoot genomen door president Gianni Infantino. Bij de UEFA wordt PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, de wolf in schaapskleren, omarmd door president Aleksander Ceferin. Hij is schatplichtig aan Al-Khelaifi nadat PSG een jaar geleden de UEFA hielp de Super League te torpederen. Onder de UEFA-vlag kan PSG ongegeneerd met honderden miljoenen euro’s aan gas- en oliegeld blijven rondstrooien en zo de positie van PSG op sportief- en marketingvlak verder versterken."

Desondanks staat de aanwezigheid van absolute wereldsterren niet altijd garant voor sportief succes, ziet ook Driessen. PSG greep afgelopen seizoen met Mbappé, Neymar én Lionel Messi naast de Champions League. "Er valt een parallel te trekken met Steven Berghuis. Zijn vertrek zou leiden tot de verdere ineenstorting van Feyenoord. Maar het gat met kampioen Ajax, met Berghuis in de gelederen, is verkleind en woensdag speelt Feyenoord de finale van de Conference League. Een hecht team met een duidelijke speelstijl, een goede trainer en enkele goede, normaal beloonde spelers kan ver komen. Ook Mbappé kan het verschil niet in zijn eentje maken. Of hij nu 100 miljoen euro verdient of 100.000 euro."