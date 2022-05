Stefano Pioli bij festiviteiten AC Milan bestolen van kampioensmedaille

Maandag, 23 mei 2022

De festiviteiten rond het titelfeest van AC Milan zijn voor Stefano Pioli uitgelopen op een fiasco. De oefenmeester is zondagavond bestolen van zijn kampioensmedaille. Een fan heeft het eremetaal vermoedelijk van de nek gehaald bij Pioli, die al snel een oproep deed om de medaille terug te brengen. De Serie A is op de hoogte van de diefstal en beloofde de Italiaan een nieuwe medaille indien de originele niet zou worden teruggebracht.

Het Mapei Stadium kleurde zondag rood en zwart, toen Milan op bezoek bij Sassuolo met 0-3 wist te winnen en daarmee voor het eerst in elf jaar de Scudetto greep. Van de 21.000 zitplaatsen waren er zo'n 17.000 kaartjes verkocht aan fans van Milan. Na het laatste fluitsignaal bestormden zij het veld om de spelers te eren. Bij de festiviteiten raakte Pioli zijn medaille kwijt. Het is niet bekend hoe een fan het eremetaal van de nek van de oefenmeester heeft kunnen halen. Pioli deed al snel na de diefstal aan oproep.

"Mijn kampioensmedaille is gestolen, iemand heeft die van mijn nek gehaald. Ik wil degene die hem heeft meegenomen graag oproepen om hem weer terug te geven. Ik zou erg dankbaar zijn, het is de enige kampioensmedaille die ik heb", zei Pioli tegen La Repubblica. De Serie A kwam vervolgens met een reactie op social media en beloofde Pioli een nieuwe kampioensmedaille indien het origineel niet teruggebracht zou worden. Het is voor Pioli zijn eerste landstitel als trainer. Als speler werd hij kampioen met Juventus.

Pioli kon tevens rekenen op een individuele prijs. Na afloop van de kampioenswedstrijd werd hij gekroond tot Trainer van het Jaar in de Serie A. De 56-jarige keuzeheer droeg de prijs op aan zijn vader, die in 2019 vlak voor zijn aanstelling bij AC Milan overleed. "Ik denk dat hij heel trots op mij is, waar hij nu ook mag zijn." Milan bleef in de laatste zestien wedstrijden ongeslagen. De laatste vijf werden allemaal in winst omgezet. Uiteindelijk bedroeg de voorsprong op stadsgenoot en aartsrivaal Internazionale twee punten.