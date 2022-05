Laatste balcontact Traoré in Camp Nou tekenend voor spel van Barcelona

Zondag, 22 mei 2022 om 23:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:54

Villarreal heeft zich zondagavond op bezoek bij Barcelona verzekerd van een ticket voor de Conference League. De ploeg van Xavi maakte tijdens de laatste speelronde van LaLiga in het eigen Camp Nou een fletse indruk, waardoor el Submarino Amarillo zowel voor als na rust een keer kon toeslaan: 0-2. Atlético Madrid won tegelijkertijd, mede dankzij een fraaie treffer van Rodrigo de Pau, met 1-2 bij Real Sociedad.

Barcelona - Villarreal 0-2

In het laatste competitieduel van het seizoen had Xavi verrassend genoeg geen basisplaats ingeruimd voor Memphis Depay. De aanvaller mocht de laatste weken telkens in de basis starten, maar moest toezien hoe Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres tegen Villarreal in de voorhoede de voorkeur kregen. Frenkie de Jong mocht daarentegen wel vanaf het eerste fluitsignaal starten. Barça wist in het eerste bedrijf echter nauwelijks te imponeren. De thuisploeg creëerde nauwelijks een serieuze kans. Aan de overkant had ook Villarreal, dat zonder de geblesseerde Arnaut Danjuma aantrad, Marc-André Ter Stegen nog geen enkele keer getest tot de bezoekers in de 41ste minuut uit het niets de ban wisten te breken. Alfonso Pedraza werd knap vrijgespeeld door Dani Parejo en schoof de bal vervolgens koel langs Ter Stegen: 0-1.

Barça heeft nog dik 10 minuten om wat te doen aan de 2-0 achterstand thuis tegen Villarreal Inmiddels met Depay én Frenkie binnen de lijnen#ZiggoSport #LaLiga #BarcaVillarreal pic.twitter.com/G8hwIiAxVI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 22, 2022

Het enige wapenfeit dat Barcelona daartegenover kon zetten was een volley van Ferran op slag van rust. Los Azulgrana maakten ook in de tweede helft een ongemotiveerde indruk. De 0-2 werd Villarreal uiteindelijk in de schoot geworpen door Traoré, die vanaf zijn eigen achterlijn door het midden uitverdedigde, waardoor Moi Gómez simpel kon binnenschuiven. Dat was meteen het laatste balcontact in het Camp Nou van de gehuurde Traoré, die terugkeert naar Wolverhampton Wanderers. Het inbrengen van onder meer Depay, Ousmane Dembélé en Ansu Fati door Xavi sorteerde in het laatste half uur ook niet het gewenste effect voor Barça, dat niet verder kwam dan een afgekeurde goal van Frenkie de Jong vanwege buitenspel.

Real Sociedad - Atlético Madrid 1-2

Bij de bezoekers maakte Luis Suárez vorige week voor aanvang van het LaLiga-duel met Sevilla bekend na het seizoen te vertrekken bij Atlético Madrid. De Uruguayaanse spits had tegen Real Sociedad tijdens zijn laatste competitieduel in Madrileense dienst gehoopt op een basisplaats, maar moest tot zijn grote teleurstelling nemen met een invalbeurt in de slotfase. Diego Simeone zag hoe de thuisploeg voor rust de betere kansen noteerde. Zo was Alexander Isak met een half uur op de klok dicht bij de openingstreffer met een schot op de paal, waarna Rafinha zich op slag van rust ook liet gelden.

Vroeg in het tweede bedrijf was het Atlético dat het duel wel naar zich toetrok. Matheus Cunha trof namens los Colchoneros eerst nog de lat. Rodrigo de Paul opende de score vervolgens op fantastische wijze door de bal vanaf een meter of twintig diagonaal in de linkerbovenhoek te strepen: 0-1. Atlético slaagde er hierna in om de zege veilig te stellen via Ángel Correa, die de bal na terugleggen van Koke beheerst in de lange hoek plaatste: 0-2. De eretreffer namens de thuisploeg kwam in blessuretijd op naam van Jon Guridi. De middenvelder toonde zich alert door een rebound binnen te koppen: 1-2.