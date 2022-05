Feyenoord maakt duidelijk optie in huurcontract van Dessers te lichten

Zondag, 22 mei 2022 om 23:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Feyenoord heeft de intentie om de aankoopoptie in het huurcontract van Cyriel Dessers te lichten, zo meldt Arno Vermeulen zondag in NOS Studio Voetbal. De Rotterdammers beschikken volgens de chef voetbal van de NOS over het benodigde bedrag van vier miljoen euro, maar moeten eerst tot een akkoord zien te komen met Dessers. "Ik heb contact gehad met Feyenoord en de club is nu in onderhandeling met Dessers over zijn salaris", aldus Vermeulen.

"Het feit dat ze in onderhandeling zijn met Dessers betekent twee dingen: Feyenoord wil hem aantrekken en ze hebben de beschikking over die benodigde vier miljoen euro", concludeert de journalist. "Anders hoef je niet met Dessers te gaan praten. Ze zijn ook al voor de Conference League-finale van woensdag begonnen om met hem in gesprek te komen. Dat is ook wel slim trouwens, want als hij er nog twee inschiet in de finale wordt het nog lastiger."

Dessers is eigendom van Racing Genk, maar zal daar vermoedelijk niet terugkeren. Met zijn uitstekende prestaties in De Kuip heeft de 27-jarige aanvaller zich in de kijker gespeeld bij meer clubs dan alleen Feyenoord. "Hij heeft tien goals in Europa gemaakt", voert Vermeulen aan. "Als er clubs uit Engeland komen die drie, vier miljoen euro per jaar betalen, dan gaat Dessers niet bij Feyenoord tekenen, mag je aannemen."

Deze week legde Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, aan Voetbal International uit waarom Dessers niet zo eenvoudig kan worden vastgelegd. "We hebben een optie, ja, met Genk", aldus Arnesen. "Maar dat is niet het enige. We hebben nog niet met Cyriel over de voorwaarden voor een eventueel langer verblijf kunnen spreken. Doordat zijn transfer echt pas enkele minuten voor het sluiten van de transferdeadline tot stand kwam, was daar geen tijd meer voor." Dessers maakte dit seizoen naast zijn 10 goals in 12 Conference League-optredens ook 9 goals in 27 Eredivisie-duels.