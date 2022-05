Richarlison drijft de spot met Liverpool na mislopen landstitel

Zondag, 22 mei 2022 om 22:20 • Laatste update: 22:27

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Niet iedereen in Liverpool was teleurgesteld om de misgelopen landstitel. Richarlison, spelend bij aartsrivaal Everton, plaatste na de laatste speeldag een GIF'je op Twitter van een gniffelende Thierry Henry. Liverpool eindigde het seizoen als nummer twee nadat Manchester City een wonderbaarlijke comeback in huis had tegen Aston Villa (3-2 overwinning na een 0-2 achterstand). In het blauwe deel van de stad zijn ze niet rouwig om de ontknoping. Engelse media betitelen de tweet van Richarlison als een sneer richting Liverpool.

Richarlison kreeg het eerder deze week al aan de stok met Jamie Carragher. De clublegende van Liverpool beschuldigde de Braziliaan ervan te vaak naar de grond te gaan. "Eerlijk, elke week zie ik hem dit doen! Sta op, ga door met spelen! Hij heeft al drie keer op de grond gelegen en er is niets aan de hand”, stelde Garragher bij Sky Sports. Richarlison kwam donderdagnacht terug op de kritiek aan zijn adres. “Ga je mond spoelen, voordat je over mij en Everton praat. Ik heb geen respect voor jou!”, aldus de aanvaller.