Zaakwaarnemer Lewandowski haalt uit in interview: ‘Bayern is geschiedenis’

Zondag, 22 mei 2022 om 21:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:13

Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Robert Lewandowski, haalt in een interview ongenadig hard uit naar Hasan Salihamidzic. De sportief directeur van Bayern München stelde dat Zahavi het hoofd van Lewandowski op hol brengt en verwijt de 78-jarige zaakwaarnemer ook dat hij informatie over de contractonderhandelingen met der Rekordmeister heeft gelekt naar de buitenwereld. Zahavi voelde zich hierop geroepen via een interview met BILD.

Lewandowski maakte onlangs bekend Bayern komende zomer te willen verlaten. De spits heeft een transfer naar Barcelona voor ogen, maar vooralsnog wil de Duitse club hem niet laten gaan. Het leidde tot moddergooien tussen Salihamidzic en Pinavi. “Eigenlijk, wilde ik deze uitspraken niet publiekelijk doen omdat ik veel respect heb voor deze historische club (Bayern München, red.), maar het is onmogelijk voor mij om niet te reageren op de uitspraken van Hasan Salihamidzic”, zo luidt de reactie van Zahavi. Salihamidzic stelde dat Bayern Lewandowski wel degelijk een contractaanbieding tot 2023 heeft gedaan, maar dit wordt door Zahavi ontkend. "Het feit is dat Robert Bayern na acht jaar, waarin hij alles voor de club heeft gegeven, wil verlaten. Nu, op bijna 34-jarige leeftijd, heeft hij de kans om een levenslange droom te vervullen en naar de club te verhuizen waar hij altijd van heeft gedroomd. Waarom wil Bayern hem deze kans ontnemen?”, vraagt Zahavi zich hardop af.

De zaakwaarnemer van Lewandowski haalt vervolgens een anekdote van vorig jaar aan. “Ik had een ontmoeting met Oliver Kahn (algemeen directeur, red.), Hasan Salihamidzic en Marco Neppe (technisch directeur, red.). Ik zei tegen hen: Hoe staan jullie tegenover de contractverlenging van Robert Lewandowski? Het bleef vervolgens stil. Geen ja, nee of een misschien, gewoon helemaal geen reactie. Tegen het einde van de meeting zei ik: Verkoop hem dan volgende zomer. Maar zei zeiden: “We willen hem eigenlijk niet verkopen, maar als we een bod van 120 miljoen euro ontvangen, dan kunnen we praten’. Dat is ongeveer het bedrag dat Haaland gekost zou hebben om in de zomer te contracteren, inclusief alle vergoedingen, vertelt Zahavi.

De zaakwaarnemer laat weten dat Haaland een grote rol speelt in de vertrekwens van zijn cliënt. “Lewandowski is een zeer intelligent persoon, niet alleen de beste spits ter wereld. Hij weet precies wat Bayern van plan was. Dus Robert wist al die tijd dat Bayern hem wilde vervangen door Haaland. Erling's vader heeft het zelfs bevestigd. Hij vertelde Lewandowski enige tijd geleden in een persoonlijk gesprek: 'Mijn zoon komt voor vijftig procent naar Bayern'. De voetbalwereld is groot, maar er zijn geen geheimen..."

Algemeen-directeur Kahn maakte onlangs in duidelijke taal kenbaar dat Lewandowski zijn contract moet respecteren. Zahavi hoopt echter dat de raad van commissarissen nog eens na wil denken over een vertrek van de Poolse doelpuntenmachine. “Natuurlijk kunnen ze Robert nog een jaar houden”, zegt de zaakwaarnemer. “Hij heeft een contract tot 2023, maar ik zou dat niet aanraden. Voor Robert Lewandowski is Bayern nu geschiedenis.”