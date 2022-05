Dodelijke Perez is klaar met ‘nietsnut’: ‘Dit is niet oké hoor, echt niet’

Zondag, 22 mei 2022 om 21:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

Henk Veerman is na de enorme deceptie van FC Utrecht in de play-offs om een Conference League-ticket tegen Vitesse (3-0 verlies) de gebeten hond in de studio van ESPN. De 31-jarige spits had de Domstedelingen als pinchhitter van nieuw elan moeten voorzien, maar deed volgens Kenneth Perez juist het omgekeerde. "Dit is niet oké hoor, echt niet", aldus de analist.

Utrecht begon zondag met een 3-1 overwinning op zak vol vertrouwen aan de return in de play-offstrijd, maar kwam in het GelreDome dramatisch voor de dag. Rick Kruys leek in minuut 89 bij een 2-0 achterstand voor een nieuw aanvalsplan te kiezen door Veerman te brengen voor middenvelder Quinten Timber. "Dan ben je bent de trainer van FC Utrecht, dan kom je met 2-0 achter tegen Vitesse, en dan denk je: Nou, die Henk Veerman, die straalt me een partij energie uit... Die gaan we erin brengen als stormram!", zegt Perez vol cynisme.

"Nou, hij haalt álle energie uit het elftal", vervolgt de Deen zijn tirade. "Die doet werkelijk waar he-le-maal niks. Hij moet diagonaal lopen als de rechtsback de bal heeft, of duidelijk maken: kom maar met die hoge bal, ik ga het duel aan. Dat soort dingen mag je toch op z'n minst verwachten en eisen als technische staf? Niet dat je sloom daar in het midden gaat staan en dat de bal van je voet springt... Dan kun je hem er net zo goed niet in zetten."

Voor Veerman en Utrecht eindigt een toch al matig seizoen zo in mineur, terwijl de aanvaller juist zo hoopvol begon in de Domstad, memoreert Perez. "Ik weet nog wel, in het begin riepen ze nog: 'Cultheld! Zie je nou wel, het was de schuld van sc Heerenveen, niet van Veerman!'" Veerman kwam in januari verrassend over vanuit Friesland en scoorde direct bij zijn debuut tegen SC Cambuur (2-1 winst), maar maakte sindsdien geen enkel doelpunt meer.