Aston Villa-doelman Olsen aangevallen door City-fans na pitch invasion

Zondag, 22 mei 2022 om 20:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:54

Robin Olsen is zondag aangevallen tijdens een veldbestorming van Manchester City-fans, nadat Aston Villa in het Etihad Stadium in een krankzinnig duel met 3-2 verloor van the Citizens. Dankzij de overwinning vierden Josep Guardiola en zijn manschappen hun vierde kampioenschap in vijf jaar. Na het laatste fluitsignaal vond er een zogenaamde pitch invasion plaats, waarbij de Zweedse doelman naar verluidt op zijn achterhoofd werd geslagen.

Manchester City verzekerde zich op een extreem spannende laatste speeldag alsnog van de landstitel in Engeland. De ploeg van Guardiola maakte het zichzelf enorm moeilijk door met 0-2 achter te komen tegen Aston Villa, maar City toonde ongelooflijke veerkracht. In een tijdbestek van vijf minuten werd de achterstand vanaf minuut 76 namelijk omgebogen in een 3-2 zege.

Direct na het laatste fluitsignaal werd het veld overspoeld door fans van City. Gerrard werd na afloop gevraagd of de spelers van Villa ongedeerd waren gebleven. "Het antwoord is nee”, zei de 41-jarige manager. “Mijn keeper (Olsen, red.) werd aangevallen.” The Villans weten nog niet of de aanval op Olsen opzettelijk was.

De kersverse landskampioen heeft middels een statement gereageerd op het incident. ""Manchester City biedt zijn oprechte excuses aan aan Aston Villa-doelman Robin Olsen, die na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd van vandaag werd aangevallen toen fans het veld betraden. De club heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld en zodra is vastgesteld wie de verantwoordelijke persoon is, zal hem een stadionverbod voor onbepaalde tijd worden opgelegd."

Afgelopen dinsdag ging het ook mis bij een veldbestorming van Nottingham Forrest na de overwinning tegen Sheffield United (3-3 na twee wedstrijden, 3-2 in de penaltyreeks). Een fan die een kopstoot aan Sheffield-spits Billy Sharp gaf, heeft een celstraf gekregen van bijna een half jaar. Nadat de beelden van de aanval waren vrijgegeven, kwam de dader al vrij snel naar het politiebureau om zichzelf aan te geven.