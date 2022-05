Vitesse voltooit ultieme comeback voor finaleplek tegen AZ

Zondag, 22 mei 2022 om 20:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:49

Vitesse heeft zich zondagavond geplaatst voor de finale van de play-offs om een Europees ticket. De ploeg van trainer Thomas Letsch was in eigen huis na verlenging met 3-0 te sterk voor FC Utrecht en boog daarmee de 3-1 nederlaag uit het heenduel om. Twee schitterende goals van Million Manhoef en Sondre Tronstad stonden aan de basis van de zege. Nikolai Baden Frederiksen voltrok het vonnis in de verlenging en kon niet veel later inrukken met een indirecte rode kaart. Vitesse neemt het in de finale op tegen AZ, dat eerder op de dag met 2-0 te sterk was voor sc Heerenveen (4-3 over twee duels). Donderdag is GelreDome het decor voor de eerste finalewedstrijd, waarna de return op zondag plaatsvindt in het AFAS Stadion.

Utrecht was afgelopen donderdag heer en meester, maar liet Vitesse mede door een late tegentreffer in leven. Opvallende afwezige bij de Domstedelingen was Adam Maher. De middenvelder zat niet bij de selectie. Patrick Vroegh zag zijn doelpunt in Stadion Galgenwaard beloond worden met een basisplaats. Vitesse speelde met de intentie om snel de leiding te grijpen en daarmee de aanzet te geven tot een comeback, maar verder dan een ogenschijnlijk gevaarlijke situatie voor Loïs Openda kwam de ploeg van Letsch niet in het eerste kwartier. Halverwege de eerste helft zag de Belg een treffer worden afgekeurd wegens een duwfout.

Million Manhoef poeiert prachtig raak voor @MijnVitesse! ?? Comeback in de maak in de Gelredome? ??#vitutr #deontknoping pic.twitter.com/uzxnhlMqwv — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2022

Aan de andere kant was Othman Boussaid gevaarlijk. De buitenspeler stoomde op richting het doel van Jeroen Houwen, maar kon op het laatste moment worden afgestopt door Riechedly Bazoer. Op slag van rust kwam Vitesse alsnog terecht op voorsprong. Na een afgeslagen vrije trap van Eli Dasa kwam de bal terecht bij Manhoef, die controleerde op de knie en met links uithaalde in de rechterkruising: 1-0. Ook in de tweede helft was Vitesse de gevaarlijkste ploeg. Openda probeerde het vanuit een lastige hoek, maar zag zijn harde schot gestopt worden door Eric Oelschlägel. Twee minuten later was Tronstad wel trefzeker. De middenvelder controleerde een ingooi met de borst en schoot verwoestend raak: 2-0.

Wát een goal van Sondre Tronstad! ?? De spanning is helemaal terug dankzij deze kanonskogel ??#vitutr #deontknoping pic.twitter.com/EjGp303ma0 — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2022

Het was aan Oelschlägel te danken dat Utrecht niet snel na de 2-0 een derde tegentreffer incasseerde. De Duitser weerhield Manhoef van scoren. De volledig vrijstaande Openda werd daarbij over het hoofd gezien door de Vitessenaar. Utrecht liet zich bij vlagen wel zien in de tweede helft. Een schot van de ingevallen Pontus Almqvist miste kracht en een poging van Sander van de Streek ging huizenhoog over. Ook in de slotfase waren er over en weer kansen. Utrecht probeerde iets te forceren met het inbrengen van Henk Veerman, maar moest toezien hoe Tronstad bijna aan het langste eind trok. De Noor werd afgestopt door Oelschlägel.

Doordat uitgoals niet meer dubbel tellen moest een verlenging de beslissing brengen. Het was Vitesse dat de marge al snel naar drie tilde, toen Frederiksen met links kon afronden op aangeven van Matús Bero. Het was voor de aanvaller pas zijn eerste doelpunt van het kalenderjaar. In de eerste seizoenshelft kwam hij tot zeven treffers in de Eredivisie. Diezelfde Frederiksen had diep in de tweede helft van de verlenging de mogelijkheid om het duel definitief in het slot te gooien, maar trof ditmaal de bovenkant van de lat. Utrecht kwam er behoudens een kopbal van Joris van Overeem niet meer aan te pas en zag een abrupt einde komen aan de profcarrière van Willem Janssen.