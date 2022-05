Veltman reddende engel voor Ten Hag en United; Tottenham grijpt CL-ticket

Zondag, 22 mei 2022 om 18:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:29

Erik ten Hag gaat met Manchester United de Europa League in volgend seizoen. The Mancunians verloren zondagmiddag met 1-0 op bezoek bij Crystal Palace, maar zagen achtervolger West Ham United ook onderuit gaan op bezoek bij Brighton & Hove Albion (3-1). Joël Veltman nam namens Brighton de eerste treffer voor zijn rekening en was daarmee de reddende engel voor United en Ten Hag, die op de tribune zijn nieuwe ploeg aan het werk zag. Het laatste Champions League-ticket viel ten prooi aan Tottenham Hotspur. De Noord-Londenaren overklasten Norwich City met 0-5 en eindigden daarmee als vierde in de Premier League. Arsenal, dat met een 5-1 overwinning deed wat het moest doen, eindigt het seizoen als nummer vijf en komt na de zomer uit in de Europa League.

Manchester United - Crystal Palace 0-1

Ralf Rangnick moest het in het laatste competitieduel van United stellen zonder Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller ontbrak tegen Palace vanwege een heupblessure, waardoor Edinson Cavani tijdens zijn laatste wedstrijd voor the Red Devils in de basis begon. Het ontbreken van Ronaldo deed zich in het eerste bedrijf voelen bij de thuisploeg, dat tien minuten voor rust op achterstand kwam door voormalig United-aanvaller Wilfried Zaha. De aanvaller kwam naar binnen en verraste David De Gea vervolgens met een schot in de korte hoek: 0-1. Met de Juan Mata en de jongelingen Shola Shoretire en Alejandro Garnacho hoopte Rangnick na rust nog een resultaat uit het vuur te slepen, maar ook in de tweede helft wist United in aanvallend opzicht geen vuist te maken.

Norwich City - Tottenham Hotspur 0-5

Tottenham wist op voorhand dat het bij een overwinning op Norwich verzekerd was van het laatste Champions League-ticket, daar bij het ingaan van de laatste speelronde een voorsprong van twee punten werd genomen op concurrent en aartsrivaal Arsenal. De ploeg van Antonio Conte ging voortvarend van start en dook na ruim tien minuten voor het eerst gevaarlijk op voor het doel van Tim Krul. De Nederlander had bij de eerste paal een goede redding in huis op een inzet van Harry Kane. Drie minuten later was Krul wel geklopt. Na een diepe bal op Rodrigo Bentancur mocht Dejan Kulusevski het laatste zetje geven: 0-1. De marge werd naar twee getild na een fout van Krul. De doelman leverde de bal na een half uur zomaar in, waarna Kane kon inkoppen op aangeven van Bentancur.

Ook na rust was het Tottenham dat de lakens uitdeelde. Kulusevski zorgde na ruim een uur spelen voor zijn tweede van de middag door de bal op schitterende wijze in de linkerbovenhoek te draaien. Alsof het leed daarmee nog niet genoeg geleden was voor het al lang en breed gedegradeerde Norwich maakte Heung-min Son er ook nog 0-4 van. De Zuid-Koreaan schoot beheerst raak in de rechterhoek. Het slotakkoord kwam eveneens van de voet van Son. Een kwartier voor tijd aarzelde hij niet op zo'n twintig meter van het doel, waarna zijn schot via de binnenkant van de paal binnensloeg: 0-5. Even voor de treffer had Conte Steven Bergwijn binnen de lijnen gebracht. De aanvaller speelde geen rol van betekenis meer in het restant van het duel.

Arsenal - Everton 5-1

De thuisploeg wist dat een ticket voor de Champions League alleen veiliggesteld kon worden middels een zege. The Gunners maakten hun aanvallende intenties vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. Na enkele speldenprikken werd de ban in de 26ste minuut gebroken door Gabriel Martinelli. Na tussenkomst van de VAR besloot scheidsrechter Andre Marriner vanwege hands van Alex Iwobi de bal op de stip te leggen. Martinelli bleef vanaf elf meter koel en stuurde doelman Asmir Begovic de verkeerde hoek in: 1-0. Arsenal slaagde er luttele minuten later in om de marge al te verdubbelen, nadat Eddie Nketiah een hoekschop van Martin Ödegaard van dichtbij tegen de touwen kopte: 2-0.

De ploeg van trainer Mikel Arteta liet vervolgens na om de score uit te breiden. De ingevallen Donny van de Beek kon de spanning op slag van rust hierdoor terugbrengen door een voorzet van Dominic Calvert-Lewin binnen te lopen. Arsenal liep na rust echter overtuigend weg van the Toffees. Cédric schoot eerst een corner van Bukayo Saka overtuigend binnen, waarna Gabriel de score verder opvoerde: 4-1. Het slotakkoord was voor Ödegaard, die in de 82ste minuut beheerst in de lange hoek raak schoof: 5-1.

Chelsea - Watford 2-1

Voor Chelsea was het laatste competitieduel er een om des keizers baard. De ploeg van manager Thomas Tuchel was al verzekerd van Champions League-voetbal met een derde plek als eindnotering. Tuchel had mede om die reden onder meer een basisplek ingeruimd voor Hakim Ziyech, voor de tweede achtereenvolgende week. De thuisploeg greep al snel de leiding. Na elf minuten spelen zorgde Kenedy voor het voorbereidende werk, waarna Kai Havertz van dichtbij kon afronden. Het was een van de spaarzame hoogtepunten in een verder weinig verheffende eerste helft. Op slag van rust leek Havertz de score te verdubbelen, maar de inzet van de Duitser belandde op de lat.

Door de 0-1 ruststand werd Chelsea de eerste club ooit in de Premier League die het presteert om in een heel seizoen niet één keer op achterstand te staan bij rust. Na de thee liet ook Watford zich zien. João Pedro probeerde het met een poging in de linkerhoek, maar vond Edouard Mendy op zijn weg. Het bleek uitstel voor Chelsea, daar de bezoekers in de absolute slotfase alsnog langszij kwamen. Dan Gosling stond aan het einde van een mooie aanval om van dichtbij met het hoofd af te ronden voor een leeg doel. Chelsea richtte zich vervolgens nog één keer op en trok via Ross Barkley alsnog aan het langste eind. De middenvelder vond enige ruimde in de vijandelijke zestien en haalde doeltreffend uit: 2-1.