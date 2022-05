Manchester City zet krankzinnige comeback in en haalt titel alsnog binnen

Zondag, 22 mei 2022 om 18:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:22

Manchester City heeft zondagmiddag op een extreem spannende laatste speeldag alsnog de landstitel van Engeland binnengehaald. The Citizens maakten het zichzelf enorm moeilijk door met 0-2 achter te komen tegen Aston Villa, maar de ploeg van Josep Guardiola toonde ongelooflijke veerkracht. In een tijdbestek van vijf minuten werd de achterstand vanaf minuut 76 namelijk omgebogen in een 3-2 zege. Liverpool moest winnen om kans te maken op de landstitel en kwam zelf ook achter tegen Wolverhampton Wanderers, maar wist de wedstrijd in de slotfase volledig te kantelen en won met 3-1. Daar koopt de ploeg van Jürgen Klopp echter niets voor: Guardiola en zijn manschappen vieren hun vierde kampioenschap in vijf jaar.

Manchester City - Aston Villa 3-2

Hoewel de thuisploeg duidelijk domineerde bleef de gedroomde kans op de openingstreffer in de eerste helft uit voor City. Aston Villa sloeg acht minuten voor rust toe via verdediger Matty Cash, die verrassend opdook om een goede voorzet van Lucas Digne binnen te koppen: 0-1. De 37-jarige Fernandinho werd door Josep Guardiola bij afwezigheid van Rúben Dias andermaal geposteerd als centrumverdediger. De Braziliaan, die zijn laatste wedstrijd voor City speelde, was achterin de grote zwakke plek, zo voelde ook Aston Villa feilloos aan. Ollie Watkins verraste Fernandinho vlak voor rust en leek door te breken, maar werd op het laatste moment afgestopt.

CITY VAN 0-2 NAAR 3-2 EN DE TITEL!!? ?????? In 5 minuten tijd zijn The Citizens HELEMAAL TERUG!! Eerst Gündogan dan Rodri en dan weer Gündogan!!! #ZiggoSport #PremierLeague #MCIAVL pic.twitter.com/qTpWCHgGKf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 22, 2022

Guardiola greep in de rust in en bracht Oleksandr Zinchenko voor Fernandinho. City joeg vanaf het begin van de tweede helft vol op de gelijkmaker. Gabriel Jesus miste na een fraaie voorzet van João Cancelo van dichtbij de eerste enorme kans na rust. Het bleef oppassen voor the Citizens, want de razendsnelle Watkins miste in minuut 55 op de counter een levensgrote kans, al was het ook op de rand van buitenspel. Veertien minuten later bleef het niet bij een waarschuwing, toen Coutinho zich met een heerlijke aanname uit de lucht vrij speelde in het strafschopgebied. Met een geplaatst schot maakte Coutinho er zeer verrassend 0-2 van.

Het Etihad Stadium vreesde inmiddels het ergst, al was de titel virtueel nooit in handen van Liverpool. City deed het vervolgens volledig op eigen kracht, want de thuisploeg bracht de marge in minuut 75 terug via invaller Gündogan, die van heel dichtbij raak kopte uit een voorzet van Gabriel Jesus: 1-2. Zinchenko bracht de bal luttele minuten later laag voor, waarna Rodri van zestien meter met de binnenkant van zijn schoen scoorde: 2-2. Het werd nog veel mooier voor City, toen Kevin De Bruyne de bal scherp naar de tweede paal schoot, zodat Gündogan er alleen tegenaan hoefde te lopen: 3-2.

ANFIELD ONTPLOFT! ??

Liverpool - Wolverhampton Wanderers 3-1

Liverpool kreeg binnen enkele minuten de rekening gepresenteerd voor de afwezigheid van Virgil van Dijk, die net als Mohamed Salah niet fit genoeg was om te starten. Een doeltrap van José Sa werd volledig verkeerd getaxeerd door Van Dijks vervanger Ibrahima Konaté, die Raúl Jimenez in de diepte zag vertrekken. Na een lage voorzet kon Pedro Neto de verrassende openingstreffer binnenlopen: 0-1. Liverpool zette aan en miste via Luís Díaz een een-op-eenkans, waarna Sadio Mané in minuut 24 alsnog gelijkmaakte. De Senegalees profiteerde van een briljant hakballetje van Thiago Alcántara, was vertrokken en rondde beheerst af: 1-1.

Zes minuten na rust legde Mané met een heerlijk stiftje de volgende bal in het doel, maar ditmaal werd de aanvaller van Liverpool teruggefloten wegens buitenspel. Jürgen Klopp bracht vervolgens met Salah in plaats van Diogo Jota een nieuw wapen voor the Reds. De bezoekers braken meerdere keren dreigend uit, maar Liverpool overleefde en schoot in de 82ste minuut de 2-1 binnen. Een kopbal van Joël Matip uit een hoekschop werd nog van de lijn gehaald, waarna Salah in de scrimmage van dichtbij kon binnentikken. Liverpool besliste het via Andy Robertson, die na een teruglegbal vanaf de achterlijn door Roberto Firmino kon binnenglijden: 3-1.