Supersub Aboukhlal schiet AZ twee minuten na invalbeurt naar finale

Zondag, 22 mei 2022 om 16:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:42

AZ heeft zondag de finale bereikt van de Eredivisie play-offs om Europees voetbal. De Alkmaarders wonnen in het eigen AFAS Stadion met 2-0 van sc Heerenveen, waardoor de 3-2 nederlaag van donderdag in Friesland werd weggepoetst. Supersub Zakaria Aboukhlal was twee minuten na zijn entree de grote held van de thuisclub. AZ speelt in de finale van de play-offs, op 26 en 29 mei, om een Europees ticket tegen Vitesse of FC Utrecht. Beide clubs treffen elkaar later deze zondag. Utrecht won de eerste ontmoeting in De Galgenwaard met 3-1.

AZ, dat donderdag verloor door twee late doelpunten van Heerenveen, kende op eigen veld de ideale start. Jordy Clasie gaf kort voor de middenlijn een prachtige pass over de defensie van de Friezen richting Dani de Wit. De aanvallende middenvelder nam de bal goed aan op de borst, maar leek daarna weg te glijden. Desondanks wist hij de bal langs Erwin Mulder in het doel te schieten met buitenkantje rechts: 1-0. Slechts enkele minuten later liet Clasie zich wederom gelden. Zijn harde knal vloog maar net over het doel van Heerenveen. Kort daarna gaf Amin Sarr een waarschuwing af namens de bezoekers toen hij alleen op het doel van AZ afstormde. Zijn schot vloog echter over, tot opluchting van doelman Peter Vindahl en de overige AZ'ers.

Ook na rust strooide Clasie met enkele goede passes. Een van die passes kwam in de 52ste minuut terecht bij Vangelis Pavlidis, wiens schot via een Fries been naast het doel van Heerenveen verdween. Halverwege de tweede helft van de returnwedstrijd in Alkmaar kon Vindahl redding brengen op een gekruld schot van Sarr richting de verre hoek. Korte tijd later was een blessurebehandeling noodzakelijk voor de trefzekere De Wit, die de wedstrijd niet voortijdig hoefde te staken. In de slotfase van het boeiende en spannende duel trok AZ de finaleplaats naar zich toe.

Sam Beukema had de 2-0 voor AZ voor het grijpen, maar zijn kopbal na een goede voorzet van Jesper Karlsson verdween over de lat. Het kwam alsnog goed voor AZ dankzij de geslaagde invalbeurt van Aboukhlal in de 87ste minuut. De aanvaller werd op maat bediend door de uitblinkende Clasie, nam de bal goed aan op de borst en schoot vervolgens onberispelijk raak nadat hij Lucas Woudenberg had afgeschud: 2-0. Diezelfde Aboukhlal schoot in de derde minuut van blessuretijd maar net naast na een fraai hakballetje van Karlsson. De vreugde was na afloop groot bij de spelers, stafleden en supporters van AZ, want een ticket voor Europees voetbal volgend seizoen is dankzij de sterke comeback weer een stap dichterbij.

Jordy Clasie was met twee assists de grote uitblinker bij AZ.