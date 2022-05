Bayern-deal Gravenberch lijkt kwestie van tijd na opmerking Salihamidzic

Bayern München is weer wat dichter bij de komst van Ryan Gravenberch. Technisch directeur Hasan Salihamidzic verklaart zondag dat de deal tussen zijn club en Ajax voor de middenvelder bijna rond is, zonder daarbij een specifieke transfersom te noemen. Transferexpert Fabrizio Romano meldde enkele dagen geleden dat Gravenberch een vijfjarig contract gaat tekenen bij Bayern, mits de medische keuring geen problemen oplevert.

"De gesprekken met Gravenberch verlopen voorspoedig. We willen het elftal over de hele linie versterken", zo laat Salihamidzic weten in gesprek met Sport1. De middenvelder van Ajax staat al enige tijd op het lijstje van Bayern. Trainer Julian Nagelsmann verklaarde onlangs nog dat de onderhandelingen in een impasse waren beland, maar inmiddels lijkt een definitief akkoord slechts een kwestie van tijd te zijn. In maart werden door de betrokken partijen al afspraken gemaakt over de persoonlijke voorwaarden in het meerjarige contract.

Ryan Gravenberch deal close to be completed between Bayern and Ajax, director Salihamidžic confirms: “We are in good talks with Gravenberch, we want to strengthen the squad across the board”. @sport1_dopa. ?? #FCBayern Personal terms already agreed since March. https://t.co/dJPyDOtmwJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2022

Ryan Gravenberch wilde aanvankelijk niet vertrekken bij Ajax, zo vertelde zijn vader in een groot interview met Ajax Showtime. Een vergissing van Marc Overmars zorgde voor irritatie bij de twintigjarige middenvelder, die nog over een contract beschikt tot medio 2023. Gravenberch wordt dus al weken in verband gebracht met een transfer naar Bayern. Zijn vader bevestigde dat de onderhandelingen met der Rekordmeister zich in een afrondende fase bevinden.

Gravenberch senior onthulde tegenover Ajax Showtime dat zijn zoon in eerste instantie niet wilde vertrekken. Een opvallende uitspraak van voormalig Ajax-directeur voetbalzaken Overmars zorgde ervoor dat de middenvelder van gedachten veranderde. Overmars stelde in september dat Ajax het contract van Gravenberch middels een clausule zou kunnen verlengen, maar dit bleek niet te kloppen.

“Dat optie-verhaal heeft Ryan best wel geïrriteerd”, zei Gravenberch senior. “Hij voelde zich niet helemaal serieus genomen. Hij lag nog even lang vast als Lisandro Martínez, maar met Martínez was alles geregeld en die verlengde in die tijd heel snel zijn contract. Dat wilde Ryan ook, maar volgens ons heeft Ajax zich vergist en dachten ze dat hij sowieso al een optie in zijn contract had om te verlengen. Die optie is er niet. Geen idee waar dat vandaan komt, maar daardoor dachten ze wellicht dat er geen haast bij geboden was.”

Confirmed. Noussair Mazraoui joins FC Bayern on a free transfer from Ajax. Hasan Salihamidžic: “The deal is done and completed”, he says. ???? #FCBayern Mazraoui will be announced as new Bayern player in the coming days. Medical already completed too. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2022

Salihamidzic verzekert bij Sport1 dat een andere Ajax-speler, Noussair Mazraoui, volgend seizoen het shirt van Bayern draagt. "Die deal is nu helemaal compleet", aldus de technische eindverantwoordelijke van der Rekordmeister. De verwachting is dat Mazraoui in een van de komende dagen zal worden gepresenteerd als aanwinst van Bayern. De medische keuring heeft de rechtsback inmiddels zonder problemen doorlopen bij zijn nieuwe werkgever. Mazraoui weigerde zijn contract bij Ajax te verlengen en hij meldde zelf onlangs al dat er een akkoord was met Bayern over een transfervrije overstap. Hij tekent tot medio 2026 bij de Duitse grootmacht.