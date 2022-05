‘Of verval van Ajax te maken had met zijn blessure? Het heeft een rol gespeeld’

Zondag, 22 mei 2022 om 12:55 • Rian Rosendaal

Remko Pasveer (38) is klaar voor nog een jaar bij Ajax, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Karel Jansen. De geroutineerde doelman gaat na de zomerstop vol voor zijn kansen bij de kampioen, ook al is het afwachten of de nieuwe trainer Alfred Schreuder vaak gebruik van hem zal maken. Pasveer was bij Ajax bezig aan een goed seizoen, totdat een vingerblessure in februari een voortijdig einde maakte aan zijn jaargang.

"Het seizoen eindigde natuurlijk bizar door die vingerblessure, anders had hij zeker in het Elftal van het Jaar gestaan", verklaart Jansen in gesprek met Ajax Showtime. "Op het moment dat de prijzen worden verdeeld, wil je erbij zijn. Hij was er echt doodziek van en hij heeft wel echt even nodig gehad om dat een plek te geven." André Onana en later Maarten Stekelenburg maakten het seizoen af bij Ajax, dat in de finale van de TOTO KNVB Beker verloor van PSV (2-1) maar later wel de landstitel veroverde.

De vingerkwetsuur had ook als gevolg dat Pasveer buiten de boot viel bij het Nederlands elftal. Klagen deed de doelman echter nooit, zo benadrukt Jansen. "Hij gaat niemand beschuldigen. Of het verval van Ajax te maken heeft met de blessure van Pasveer? Dat heeft zeker een rol gespeeld. De automatismen waren verdwenen en je voelde de twijfels bij de laatste linie na het wegvallen van Remko", aldus de belangenbehartiger van Pasveer, die bij Ajax aan zijn laatste contractjaar begint.

Jansen ziet komend seizoen met vertrouwen tegemoet, ook al is er forse concurrentie van onder meer Stekelenburg en Jay Gorter. "Hij gaat er gewoon vol in. Het is aan Ajax wat ze willen doen op keepersgebied", legt de zaakwaarnemer de bal bij de Amsterdamse club. "Remko is topfit en hij wil er weer een heel mooi seizoen van maken. Als Ajax een nieuwe keeper haalt, zal Remko zich daar niet zo druk om maken. Hij ziet dat niet als een soort van wantrouwen. Hij weet wat hij kan en daar vertrouwt hij op. Daar is hij professioneel in. Op elke positie moet je als topclub meerdere goede spelers hebben, ook op keepersgebied. Dat drijft Remko juist naar betere prestaties", zo besluit Jansen.