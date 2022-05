Eigenaar stormt veld op in minuut 96 om speler van penalty af te houden

Zondag, 22 mei 2022 om 12:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:38

Curieuze taferelen zaterdag in de degradatiepoule van de Bulgaarse competitie. De clubeigenaar van Tsarsko Selo betrad ver in blessuretijd het veld, toen men zich klaarmaakte voor een strafschop. De bestuurder wilde ten koste van alles voorkomen dat Yusupha Yaffa zou aanleggen. waarna de aanvaller zichtbaar teleurgesteld en verbaasd afdroop. Martin Kavdanski miste vervolgens vanaf elf meter, waardoor Tsarsko degradatie niet wist af te wenden.

Op de beelden is te zien hoe de eigenaar in de 96ste minuut het veld opstormde om Yaffa bij de strafschop weg te houden. De aanvaller uit Gambia werd zelfs weggeduwd en onder begeleiding van een steward verliet hij ontdaan het veld in de absolute slotfase. Ook is te zien dat de scheidsrechter een rode kaart uitdeelde, al is niet te zien wie werd weggestuurd. Ook de eigenaar verliet uiteindelijk met hulp van enkele stewards het veld.

Toen de rust enigszins was teruggekeerd, ging Kavdanski achter de bal staan. Zijn schot in de linkerbenedenhoek werd makkelijk gepakt door de doelman van Lokomotiv Sofia, waardoor de 1-1 op het scorebord bleef staan. Na de gemiste strafschop is te zien hoe Yaffa ruziede met de boze eigenaar van de thuisploeg. Tsarsko had bij winst degradatie op doelsaldo ontlopen, maar door het gelijkspel speelt de club volgend seizoen een niveau lager.

