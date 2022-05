Karim Benzema maakt Spanje gek met gedeelde foto van 2Pac

Zondag, 22 mei 2022 om 11:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:03

De Spaanse media breken zich het hoofd over een mysterieuze foto die Karim Benzema zaterdag deelde. De spits van Real Madrid plaatste vlak na de bekendmaking van Kylian Mbappé's contractverlenging bij Paris Saint-Germain een afbeelding in zijn Instagram Story van de rapper 2Pac, die in september 1996 werd vermoord na vermoedelijk verraad. Het tijdstip van Benzema's post doet de hersens van met name de journalisten van Marca kraken, die het vermeende wrok van de aanvaller maar al te goed zouden begrijpen.

Benzema en Mbappé onderhouden naar verluidt een goede relatie, maar de teamgenoten bij het Franse nationale team lijken daar na de beslissing van laatstgenoemde een flinke deuk in te hebben opgelopen. Mbappé leek lange tijd onderweg naar Real, tot de steraanvaller op het laatste moment besloot toch bij PSG te blijven. Rond het tijdstip van bekendmaking plaatste Benzema de veelbesproken foto van wijlen rapper 2Pac op zijn Instagram Story, wat de persen aan het werk zette. Een alerte Twitteraar wist de ernst van Benzema's post echter te nuanceren: de topscorer van LaLiga plaatst regelmatig foto's van de rapper, van wie hij groot fan is.

i don’t get it — ???????? (@PrimeAmirV2) May 21, 2022

2Pac - het alias van Tupac Shakur - werd in september 1996 doodgeschoten na vermeend verraad van sommige van zijn vrienden. De rapper was op dat moment betrokken in een verhit conflict tussen de West Coast- en East Coast-rappers in de Verenigde Staten, wat vermoed wordt de oorzaak te zijn van de moord. Vriend en East Coast-vertegenwoordiger The Notorious B.I.G. wordt verdacht de verrader te zijn. Biggie werd zes maanden later op dezelfde wijze om het leven gebracht.

De vermeende hetze tegen Mbappé wordt volgens Marca nog meer kracht bijgezet door een serie tweets van andere Real-spelers. Federico Valverde plaatste een uur na het nieuws over Mbappé dat 'van Madrid zijn een privilege is die niet iedereen kan hebben'. De eerste die reageerde was - jawel - Benzema. Ook Vinícius Júnior, Rodrygo en Lucás Vazquez volgden met liefdesverklaringen aan de Koninklijke. Marca zelf deed ook een duit in het zakje, door bij monde van Ruben Jimenez te schrijven 'at Mbappé 'geen zelfvertrouwen' heeft vanwege zijn keuze.

Fin de una temporada increíble ?? Ser del madrid es un privilegio que no todos pueden tener Gracias afición, aún queda lo mejor ???? pic.twitter.com/vs1QTAgxha — Fede Valverde (@fedeevalverde) May 21, 2022

Adiós a una liga única ?????? Qué suerte es ser del @realmadrid ?? pic.twitter.com/9CK0uWKqb1 — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) May 21, 2022

Zowel Marca als de selectie van Real lijkt zo de kant van LaLiga te kiezen, die in woede ontstak na het bijtekenen van Mbappé. Voorzitter Javier Tebas noemde eigenaar van PSG Nasser El-Khelaïfi 'net zo gevaarlijk als de Super League' en diende met LaLiga een officiële aanklacht tegen de Parijzenaren in bij de UEFA, de Franse en Europese autoriteiten. "Dit is een schandaal", luidde het oordeel van Tebas en consorten in het bijbehorende statement.