BILD kent hoogte van bedrag eerste bod Barcelona op Lewandowski

Barcelona lijkt serieus werk te willen maken van de komst van Robert Lewandowski. BILD pakt zondag namelijk uit met het verhaal dat er een eerste bod van 32 miljoen euro is uitgebracht op de topschutter (33) van Bayern München. Lewandowski wil de club verlaten, ondanks een doorlopend contract tot medio 2023. De leiding van Bayern wil echter niet meewerken aan een tussentijds vertrek van de spits en ook niet reageren op het vermeende eerste aanbod vanuit Barcelona.

Bovengenoemde Duitse krant voegt toe dat Bayern alleen is bereid te praten bij een transfersom van minimaal veertig miljoen euro. Lewandowski staat in ieder geval op het lijstje van Xavi, de trainer van Barcelona. "Ja, Lewandowski is een van onze opties", zo liet hij onlangs optekenen in de Spaanse media. "Hij zegt dat hij wil vertrekken en er zijn onderhandelingen gaande. Maar zijn contract in München loopt door, dus het zal geen gemakkelijke opgave worden."

Voor Lewandowski ligt in Barcelona naar verluidt een contract voor drie seizoenen klaar. De onderhandelingen met het bestuur van Bayern verlopen echter stroef, waardoor het afwachten is of de Poolse aanvaller volgend seizoen in LaLiga te bewonderen is. Desondanks is er in Barcelona-kringen nog steeds de hoop dat Lewandowski deze zomer kan worden gepresenteerd als aanwinst. Bij Bayern gaat men er nog steeds vanuit dat de routinier voor de club behouden blijft.

Bestuursvoorzitter Oliver Kahn leek onlangs een duidelijk signaal af te geven in gesprek met Welt am Sonntag: "Robert Lewandowski heeft hier een contract tot 2023 en die zal hij uitdienen. Het standpunt van de aanvaller lijkt in ieder geval ongewijzigd te zijn: hij wil vertrekken. Technisch directeur Hasan Salihamidzic kreeg dit onlangs ook te horen. Lewandowski zelf liet en en ander doorschemeren na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen VfL Wolfsburg (2-2): "Het is goed mogelijk dat dit mijn laatste duel voor Bayern is geweest. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar het is zeker mogelijk."