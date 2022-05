Rangnick kan het niet laten om zwak punt van Ronaldo aan te wijzen

Ralf Rangnick steekt de hand in eigen boezem bij de beroerde prestaties van Manchester United dit seizoen. The Red Devils liepen kwalificatie voor de Champions League mis en kunnen zelfs een Europa League-ticket nog verspelen - iets wat de Duitse oefenmeester zichzelf aanrekent. Toch wil Rangnick daags voor de seizoenafsluiter tegen Crystal Palace kwijt dat hij gedwongen was om United op een bepaalde manier te laten spelen, vanwege een gebrek bij Cristiano Ronaldo.

Manchester United bevindt zich momenteel op de zesde stek in de Premier League, maar kan op de slotdag van de competitie nog ingehaald worden door West Ham United. Dat is onvoldoende voor een club van dergelijke statuur, erkent ook Rangnick. "Ik ben meer dan zelfkritisch. Ik had het beter moeten doen. Ik verwachtte dat mijn staf en ik dit team hadden kunnen ontwikkelen op een duurzamere manier. Dat konden we niet en het zijn niet alleen de spelers die de schuld moeten krijgen, ook wij."

Rangnick wordt gevraagd naar een voor de pers opvallend mankement van United: het gebrek aan drukzetten. Ronaldo wordt al snel opgebracht. "Op een gegeven moment moesten we compromissen vinden. Cristiano heeft een paar (24 over alle competities, red.) goals gemaakt, maar Cristiano - en ik geef hem niet de schuld, hij deed het geweldig in die duels - is geen pressing monster. Zelfs toen hij jong was was hij niet een speler die huilde en schreeuwde 'Hoera, het andere team heeft de bal, waar kunnen we die terugveroveren?"

De 63-jarige interim-manager, die na dit seizoen een adviserende rol bij United gaat combineren met een job als bondscoach van Oostenrijk, moest echter meerdere compromissen sluiten om bepaalde spelers op te kunnen blijven stellen. "Misschien he, ben we er zelfs een paar te weinig gemaakt. Dat is ook mogelijk, want we hebben nooit de goede balans gevonden tussen wat we nodig hebben met én zonder bal."