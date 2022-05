L'Équipe lacht Spanje faliekant uit op voorpagina; Marca sabelt Mbappé neer

Zondag, 22 mei 2022 om 09:09 • Tom Rofekamp

De Franse en Spaanse media hebben allebei zo hun eigen kijk op de beslissing van Kylian Mbappé om bij Paris Saint-Germain te blijven. Het Franse L'Équipe pakt zondagochtend uit met de levensgrote voorpaginatekst 'Frankrijk - Spanje 2-0', tevens verwijzend naar de Champions League-eindzege van de vrouwen van Olympique Lyon op Barcelona (1-3). Marca ziet het echter door een flink minder rooskleurige bril en deelt een onuitgesproken sneer uit aan Mbappé.

PSG maakte zaterdag voorafgaand aan het duel met Metz (5-0 overwinning) aan alle transferspeculaties een einde door de contractverlenging van Mbappé tot medio 2025 bekend te maken. Lang leek het erop dat de 23-jarige aanvaller voor een overstap naar Real Madrid zou kiezen, maar bij het laatste aanbod van zijn huidige club ging hij toch overstag. Waar zowel Real als PSG bereid was om flink in de buidel te tasten, klonk het voorstel van laatstgenoemde Mbappé 'vertrouwder in de oren', aldus Le Parisien. Volgens het dagblad gaat de ster een netto jaarsalaris van netto vijftig miljoen euro per jaar opstrijken en kan hij een netto tekenpremie van honderd miljoen aan zijn rekening toevoegen.

L'Équipe noemt het de 'non-transfer van de eeuw' en lijkt het aanblijven van Mbappé als nationale overwinning te beschouwen. Marca adresseert de Fransman niet rechtstreeks, maar lijkt wel een sneer uit te delen: "Het vereist een hoop klasse om voor Madrid te spelen", prijkt er op de voorpagina van de Spaanse sportkrant. Tevens wordt er gespeculeerd dat Mbappé in Parijs is gebleven met de belofte dat Zinédine Zidane zou worden aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Marca schrijft rapporten in handen te hebben van 'betrouwbare bronnen', die erop wijzen dat niet alleen geld de doorslag gaf in zijn beslissing.

Het dagblad lijkt met zijn sneer de kant van LaLiga te kiezen, die in woede ontstak na het bijtekenen van Mbappé. Voorzitter Javier Tebas noemde eigenaar van PSG Nasser El-Khelaïfi 'net zo gevaarlijk als de Super League' en diende met LaLiga een officiële aanklacht tegen de Parijzenaren in bij de UEFA, de Franse en Europese autoriteiten. "Dit is een schandaal", luidde het oordeel van Tebas en consorten in het bijbehorende statement.