Angstige momenten na Duitse finale: ambulance en reanimatie op veld

Zaterdag, 21 mei 2022 om 23:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:49

In het Olympiastadion in Berlijn is zaterdagavond een feestelijke prijsuitreiking bij de finale van de DFB Pokal omgeslagen in een zwaar terneergeslagen sfeer. Nadat RB Leipzig in een strafschoppenserie had afgerekend met het SC Freiburg van Mark Flekken (1-1 eindstand, 2-4 in strafschoppen) brak onrust uit, toen iemand op het veld onwel werd. Onduidelijk is nog om wie het precies gaat, maar Duitse media spreken over een medewerker van RB Leipzig, in elk geval geen speler.

Het hele incident werd buiten beeld gehouden, maar wel te zien was hoe na enkele minuten een ambulance het veld op kwam rijden. In het stadion werd een kwartier later gemeld dat de toestand van de getroffen persoon 'stabiel' is. Ronald van der Geer, commentator van Ziggo Sport, stelt vast dat een succesvolle reanimatie heeft plaatsgevonden en dat het slachtoffer naar het ziekenhuis wordt gebracht. De prijsuitreiking werd, weliswaar met enorme vertraging, alsnog afgemaakt, waardoor Leipzig de DFB Pokal toch nog in de lucht mocht tillen.

LEIPZIG MAAKT GELIJK ?? Met een man minder komt Leipzig terug in de wedstrijd via een goal van Nkunku: 1-1 ??#ZiggoSport #DFBPokal #SCFRBL pic.twitter.com/2gXcKhfk2u — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2022

Daarvoor had zich voor het oog van 75.000 toeschouwers een lange bekerfinale afgespeeld, waarin Freiburg al na vijf minuten op voorsprong kwam. Maximilian Eggestein reageerde alert en plaatste een afvallende bal van zeventien meter binnen: 1-0. Leipzig zag de problemen twaalf minuten na rust groter worden toen Marcel Halstenberg na een grove tackle met rood van het veld werd gestuurd. Desalniettemin kwam Leipzig terug, niet voor het eerst dit seizoen dankzij Christopher Nkunku, die een voorzet van Willi Orban binnenkopte: 1-1. Het doelpunt legde de kwetsbaarheid van Flekken bij hoge ballen bloot, want de doelman schatte de situatie volledig verkeerd in.





LEIPZIG PAKT DE CUP ?? Na de tweede gemiste penalty van Freiburg is het gedaan ?? Leipzig wint de DFB Pokal ondanks dat het vanaf de 57e minuut met een man minder speelt ??#ZiggoSport #DFBPokal #SCFRBL pic.twitter.com/mrjG9Jy44t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2022

In de verlenging leek Leipzig een penalty te krijgen na een handsbal, maar de VAR draaide dat terug. Leipzig-middenvelder Kevin Kampl, die al gewisseld was, kreeg in de consternatie die daardoor ontstond zijn tweede gele kaart. Flekken kon in de strafschoppenserie zijn matige reputatie als het gaat om het keren van penalty's niet verbeteren en wist geen enkele poging van Leipzig te keren. Flekken stopte in totaal slechts 4 van de 31 penalty's die hij in het profvoetbal op zich af zag komen. Freiburg miste twee van zijn vier genomen strafschoppen, waardoor die Roten Bullen wonnen: 4-2 in strafschoppen na een 1-1 eindstand.