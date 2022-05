Nieuw contract stuwt Mbappé naar ongekende hoogte; Di María diep in tranen

Zaterdag, 21 mei 2022 om 22:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Paris Saint-Germain heeft zaterdag een waar voetbalfeest gemaakt van zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Kylian Mbappé maakte voorafgaand aan het duel met FC Metz het grote nieuws over zijn contractverlenging bekend door met een shirt met daarop '2025' te verschijnen op de middenstip. In de wedstrijd bekroonde de Franse superster dat vervolgens op de best denkbare manier: met een hattrick. De landskampioen nam ook afscheid van Ángel Di María, die na het maken van de 5-0 - tevens de eindstand - in tranen uitbarstte. Net als doelman Keylor Navas werd Di María met een publiekswissel door het Parijse publiek bedankt voor bewezen diensten. Tegenstander FC Metz daalde door de nederlaag overigens af naar de negentiende plek en is direct gedegradeerd.

Na een moeizaam begin kwam PSG aan de hand van Mbappé op gang. De superster bekroonde zijn contractverlenging met doelpunten in minuut 25 en 28. Mbappé maakte gebruik van zijn imponerende acceleratie, werd weggestoken door respectievelijk Di María en Lionel Messi, en maakte het eenmaal doorgebroken af: 2-0. Drie minuten later zette Messi ook Di María vrij in het strafschopgebied. De bal belandde via een sliding van een Metz-verdediger bij Neymar, die met een handig stiftje de 3-0 ruststand op het scorebord zette.

1-0 PSG en wie anders ?? Bijtekenen en scoren op dezelfde avond, Mbappe geeft de fans nog een extra kado ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGMetz pic.twitter.com/077v7egKOu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2022

Mbappé toonde zich kort na rust messcherp, verraste Kiki Kouyaté met zijn snelheid en onderschepte de bal op zestien meter van het doel. Het was voor Mbappé een koud kunstje om doelman Marc-Aurele Caillard te omspelen en zijn hattrick te voltooien: 4-0. Mbappé wordt zo met 28 goals (en overigens liefst 17 assists) topscorer van de Ligue 1. Neymar werd vervolgens onderuit getrapt door Boubacar Traoré, die rood kreeg en Metz in ondertal bracht. Mbappé en Messi vuurden daarop bij verschillende momenten kort achter elkaar op de paal. Bij die laatste poging kwam de bal gelukkig voor de voeten van Di María, die op die manier zijn gedroomde afscheidstreffer voor PSG kon maken: 5-0.

Di Maria! ?? De Argentijn heeft zijn doelpunt te pakken in zijn laatste wedstrijd voor PSG ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGMetz pic.twitter.com/98n3FAXw5w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2022

Terwijl de tranen bij Di María rijkelijk vloeiden ging de wedstrijd door en raakte Neymar vrij onnodig betrokken bij een vervelend opstootje. De stervoetballer kreeg geel voor zijn wat agressieve reactie op Adama Mbengue en kwam goed weg toen hij daarna ook nog op de voeten ging staan bij de linksback van Metz. Pochettino besloot vervolgens alsnog tot een publiekswissel voor Di María en haalde enkele minuten later ook Neymar en Keylor Navas naar de kant. De doelman neemt eveneens afscheid in Parijs en werd vervangen door de 31-jarige Alexandre Letellier, die mocht debuteren voor PSG. Georginio Wijnaldum viel kort in.