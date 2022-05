Heracles Almelo legt onbedoeld bom onder kunstgras in Eredivisie

De degradatie van Heracles Almelo zou grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van kunstgrasvelden in de Eredivisie. De Almeloërs dwarsboomden de afgelopen jaren een algeheel verbod op plastic ondergronden op het hoogste voetbalniveau, maar verliezen door de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie hun mogelijk cruciale stem in de Eredivisie CV.

De weerstand tegen kunstgras is de laatste jaren verder en verder toegenomen. "Dit is schandalig", zei Dusan Tadic in 2021 over het kunstgras op Het Kasteel van Sparta Rotterdam. "Alle Nederlandse teams doen het goed in Europa, maar je moet wel op normaal gras spelen. Alle kunstgrasvelden moeten eruit." De uitspraken van de aanvoerder van Ajax zijn een half jaar oud, maar al vanaf de introductie eindigen de artificiële velden in de Eredivisie steevast diep onderaan in het veldenklassement dat wordt samengesteld door de captains van de clubs zelf. In 2017 riepen twaalf van de achttien aanvoerders ook publiekelijk op om te stoppen met kunstgras en een jaar later werd in de Eredivisie CV serieus gesproken over een algeheel verbod.

Ajax, Feyenoord, PSV wilden bij die 'veranderagenda' in 2018 een behoorlijk financieel gebaar maken om een eind te kunnen maken aan kunstgras. De topclubs deden een concreet voorstel om een percentage van de Europese inkomsten af te staan, om zo de teruggang naar natuurgras financieel te compenseren. Clubs als ADO Den Haag en PEC Zwolle waren destijds bereid mee te denken en over te stappen, maar Heracles zette zijn hakken diep in het zand, zo wist het Algemeen Dagblad destijds te melden. De Almeloërs dreigden met een gang naar het CAS als het verbod doorgezet zouden worden en dwongen op die manier een compromis af: vijf procent van de Europese inkomsten wordt sinds 2021 verdeeld over de natuurgrasclubs die géén Europees voetbal speelden in dat seizoen.

Heracles trok zich ondertussen niets aan van de roep vanuit de voetballerij om het kunstgras een halt toe te roepen. De club besloot in 2020 zonder blikken of blozen tot een nieuw kunstgrasveld. "In onze emotionele wereld nemen wij al jaren rationele beslissingen", aldus algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles destijds. Heracles was in 2003 trendsetter door als eerste club in Nederland op kunstgras te gaan spelen, dat door hoofdsponsor Ten Cate Grass wordt geleverd. Twee jaar na het aanleggen van het nepgras promoveerden de Tukkers naar de Eredivisie, waar ze zich sindsdien (tot aan nu) elk seizoen wisten te handhaven.

Waarom Heracles zo graag door wil op kunstgras? Met het aanleggen van een kunstgrasveld behaalt een profvoetbalclub een belangrijk financieel voordeel op de concurrentie van naar schatting enkele tonnen euro's per jaar. Het nepgras vergt veel minder onderhoud en maakt bovendien trainen in het eigen stadion mogelijk, waardoor flink kan worden bespaard op de trainingsaccommodatie. "Deze keuze biedt ons diverse sportieve, financiële en organisatorische voordelen waarmee we ook in deze lastige tijd voor team en staf optimale trainings- en wedstrijdfaciliteiten kunnen bewerkstelligen", zei Toussaint dan ook in 2020.

Heracles Almelo verdween zaterdag na zeventien jaar uit de Eredivisie en opent daarmee mogelijk onbedoeld de weg naar een algeheel verbod op zijn geliefde ondergrond. Of een algeheel verbod nu wél tot stand kan worden gebracht, zal moeten blijken. De natuurgrasclubs in de Eredivisie zullen daarover ongetwijfeld opnieuw een hartig woordje willen spreken met de kunstgrasconcurrenten.