Kraay jr. ziet ‘stapmaatje’: ‘Die slaat in zijn eentje een halve kroeg leeg'

Zaterdag, 21 mei 2022 om 20:26 • Shane Jebbink • Laatste update: 21:04

Hans Kraay jr. is onder de indruk van Giovanni Franken. De trainer van ADO Den Haag versloeg met zijn ploeg zaterdagmiddag FC Eindhoven (1-2, 2-4 over twee wedstrijden), waardoor de club uit de Hofstad zich mag melden in de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Volgens Kraay jr. straalt Franken zoveel kracht en zelfverzekerdheid uit dat hij naast een goede trainer ook een uitstekende vriend zou zijn om mee te gaan stappen.

“Als je met een paar vrienden een ondeugend avondje beleeft… dat kan niet meer tegenwoordig. Maar mocht het in theorie voorkomen; dan moet je Giovanni Franken meenemen. Met hem kun je de halve wereld aan, die slaat in zijn eentje een halve discotheek leeg. Zo sterk is hij”, zegt de analist met een knipoog. Vervolgens gaat Kraay jr. op een wat serieuzere toon verder over de trainer van ADO.

“Hij heeft het wel voor elkaar, hè? Hij is zo gedreven en druk langs de kant. Afgelopen dinsdag was hij al zo blij met de 2-1 overwinning, dat was wel opmerkelijk. Maar hij wist toen al dat ze het gingen redden, dat zei hij vandaag vooraf weer”, laat de geïmponeerde presentator weten. Ook ADO-aanvoerder Boy Kemper deelt mee aan het gesprek. “Hij doet me een beetje aan Diego Simeone denken. Als je hem aan de kant ziet rennen, dat is wel Simeone-achtig. In de kleedkamer is hij juist wel weer rustig, maar ik heb gehoord dat Simeone dat ook is”, besluit de linksback van de Hagenaars al lachend.

Met de overwinning plaatste ADO zich voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Dinsdag trapt de club in het eigen Cars Jeans Stadion af in de heenwedstrijd van het tweeluik, waarin ze Excelsior of Heracles treffen. Die ploegen bepalen later op de avond in Erve Asito in Almelo wie het tweede finaleticket pakt. Als ADO de Keuken Kampioen Play-Offs wint keert het na een jaar afwezigheid alweer terug naar de Eredivisie, waaruit het vorig jaar juist nog degradeerde.