ADO wint ook in Eindhoven en ziet snelle Eredivisie-terugkeer naderen

Zaterdag, 21 mei 2022 om 18:37 • Shane Jebbink • Laatste update: 18:37

ADO Den Haag heeft in het Jan Louwers stadion eenvoudig afgerekend met FC Eindhoven. De ploeg onder leiding van Giovanni Franken kwam via een messcherpe counter met Thomas Verheydt als eindstation op voorsprong, waarna een ongelukkig eigen doelpunt van Collin Seedorf de afstand nog groter maakte. Eindhoven kwam vlak voor tijd nog wel tot de aansluitingstreffer, maar dichterbij kwam de thuisploeg niet meer. Met de overwinning plaatst ADO zich voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs en is het nog een stap verwijderd van een snelle terugkeer in de Eredivisie, waaruit het vorig seizoen degradeerde. ADO ontmoet in die finale Excelsior of Heracles, die om acht uur aftrappen in Erve Asito in Almelo om te bepalen wie dat het tweede finaleticket bemachtigd.

Eindhoven pakte het initiatief in de beginfase en gaf het startschot in de wedstrijd via een kopbal van Valentino Vermeulen. Ondanks de goede intenties van de thuisploeg was het ADO dat uit zijn eerste kans direct tot scoren kwam. Charles-Andreas Brym verloor de bal op het middenveld aan Samy Bourard, die direct een pijlsnelle counter opzette. Via verschillende schijven kwam de bal weer bij de aanvaller terecht, die Verheydt zag aansluiten. Bourard vond de spits met een steekpass, waarna hij de bal over de grond langs een kansloze Nigel Bertrams het doel in werkte. Eindhoven leek aangeslagen na de treffer en werd steeds meer achteruit geforceerd door ADO.

Dit resulteerde nog binnen het halve uur voor de tweede treffer van de bezoekers uit Den Haag. Seedorf leek de bal te veroveren maar leverde weer in bij Verheydt, die op zijn beurt Sem Steijn vond. De aanvallende middenvelder wipte de bal richting Bourard. Het was echter niet de Belg die Bertrams verschalkte, maar de onfortuinlijke Seedorf. Daarbij leek de centrumverdediger van Eindhoven geduwd te worden, maar de protesten werden weggewuifd door scheidsrechter Bas Nijhuis. Met Barnabas Racz en Pieter Bogaers als verse krachten in de ploeg moest Eindhoven in de tweede helft op zoek naar doelpunten. Het eerste gevaar vanuit de thuisploeg kwam opvallend genoeg uit een corner van ADO. De trap van Steijn werd verwerkt waarna Eindhoven een counter inzette met drie man tegenover één overgebleven verdediger van ADO. Jasper Dahlhaus treuzelde echter te lang waardoor hij de uitbraak om zeep hielp.

Twintig minuten voor tijd was Joey Sleegers dichterbij met zijn poging, maar Wentges wist de stift van de aanvallende middenvelder weg te boksen. Een kwartier voor tijd was Steijn met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied op de paal dicht bij de definitieve beslissing in de wedstrijd. Eindhoven scoorde vlak voor tijd via een kopbal van Mawouna Amevor na een uitstekende voorzet van invaller Justin Ogenia nog wel de aansluitingstreffer, maar verder kwam de ploeg van Rob Penders niet meer. Daarmee komt het uitstekende seizoen van de Brabanders tot een einde en worden ze niet beloond met promotie naar de Eredivisie. ADO kan die droom nog altijd realiseren en speelt dinsdag weer in het eigen Cars Jeans Stadion in de heenwedstrijd van de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Daarin komt de club uit tegen Excelsior of Heracles Almelo.