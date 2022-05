Rangers herstelt zich van Europese klap met eerste prijs voor Van Bronckhorst

Zaterdag, 21 mei 2022 om 18:37 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 19:09

Giovanni van Bronckhorst heeft zaterdag met Rangers de Schotse beker gepakt. In de finale werd Hearts na verlenging door doelpunten van Ryan Jack en Scott Wright verslagen: 2-0. Het is na de verloren Europese bekerfinale van afgelopen woensdag een welkome opsteker voor de Nederlandse trainer. In de Europa League-finale trok Eintracht Frankfurt aan het langste eind door de beslissende penaltyserie beter uit te voeren. Het is de eerste prijs voor Van Bronckhorst als trainer van Rangers.

Ten opzichte van het verloren duel in de finale van de Europa League voerde Van Bronckhorst vijf wijzigingen in zijn ploeg door. Zo moest onder meer doelman Allan McGregor plaatsmaken voor Jon McLaughlin en werd de geblesseerde Kroaat Borna Barisic achterin vervangen door Leon Balogun. Barisic kwam niet ongeschonden uit de midweekse Europese strijd. Aaron Ramsey, in de finale verantwoordelijk voor de enige gemiste penalty in de beslissende serie, begon op de bank. Aan de kant van Hearts keerde verdediger Craig Halkett na blessureleed terug in de basis.

Het was Hearts dat sterk aan de wedstrijd begon en na tien minuten de eerste grote kans noteerde. Liam Boyce timede in kansrijke positie volledig verkeerd, waardoor de bal onbedoeld richting ploeggenoot Ellis Simms ging. De middenvelder kon net niet goed genoeg bij de bal komen en raakte de buitenkant van de paal. Nadat Boyce en Simms niet lang daarna weer mogelijkheden namens Hearts onbenut lieten, was het Ryan Kent die de eerste goede kans namens Rangers kreeg. De aanvaller kreeg tijd om aan te leggen voor een schot, maar wist de bal niet tussen de palen te krijgen.

The Gers leken het gaspedaal te hebben gevonden na het moment met Kent en kreeg tegen het einde van de eerste helft nog twee kansen. Eerst wist Joe Aribo de voorzet van Calvin Bassey niet goed met zijn hoofd op het doel te krijgen en een paar minuten later moest Amad Diallo zijn ploeg op voorsprong zetten. De Ivoriaan kreeg het echter niet voor elkaar om een voorzet van Bassey bij de tweede paal van dichtbij binnen te werken. Rangers kwam goed uit de startblokken in de tweede helft en creëerde in het eerste kwartier via Ryan Kent meerdere kansen, maar de aanvaller kon beide keren de bal niet goed controleren en zag doelman Craig Gordon op tijd redding brengen.

Rangers had de wedstrijd onder controle en zorgde voor de meeste dreiging. Een kwartier voor tijd begon linksback Bassey aan een knappe dribbel waarna hij op de rand van het strafschopgebied met rechts besloot uit te halen. Gordon dook op tijd naar de hoek en voorkwam daarmee een doelpunt. De ploeg van Van Bronckhorst hoopte een verlenging te voorkomen en was daar via Scott Wright diep in de blessuretijd nog heel dichtbij. De vervanger van Diallo kopte een voorzet van captain James Tavernier snoeihard op de lat. Rangers kreeg aan het begin van de verlenging eindelijk loon naar werken.

Jack joeg een afgeslagen corner snoeihard in het doel, waarmee hij voor de openingstreffer zorgde. Drie minuten later gooide Rangers het duel definitief in het slot. Hearts verloor de bal met negen man op vijandige helft, waardoor het team van Van Bronckhorst razendsnel kon counteren. Wright trok een gigantische sprint om de pass van Kent in ontvangst te kunnen nemen. De vleugelaanvaller liet Gordon met een lage schuiver kansloos: 2-0. Met de zege al als zeker beschouwende, mocht de veertigjarige McGregor in de laatste minuut van de verlenging invallen van Van Bronckhorst, de vermoedens bevestigend dat de goalie na dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen hangt. McGregor zag zijn team de wedstrijd inderdaad over de streep trekken.