Maduro wint beloftenfinale en maakt einde aan ambities Feyenoord

Zaterdag, 21 mei 2022 om 17:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:06

Almere City FC heeft zaterdagmiddag beslag gelegd op de landstitel voor beloftenteams. Het elftal van trainer Hedwiges Maduro was in de finale in Rotterdam met 0-1 te sterk voor Jong Feyenoord. Door de nederlaag verzuimt Feyenoord zich bij de voetbalpiramide te voegen. Maduro gaat met zijn elftal zeer waarschijnlijk met Jong FC Volendam vechten voor een plek in de Tweede Divisie.

Feyenoord verzekerde zich als voorjaarskampioen van de beloftenfinale, terwijl Almere de sterkste bleek in de najaarscompetitie. Zaterdagmiddag namen beide ploegen het op 1908 tegen elkaar op. De Flevolanders namen al na acht minuten spelen de voorsprong via Tijmen Wildeboer. De aanvaller kopte een van richting veranderde voorzet binnen bij de eerste paal. De bezoekers moesten een kwartier voor tijd met een man minder verder na een rode kaart van Layee Kromah, maar kwamen desondanks niet meer in gevaar.

Door de zege maakt Almere City kans op promotie naar de Tweete Divisie (Jack's League). Feyenoord wilde graag met het beloftenelftal richting de Keuken Kampioen Divisie, maar ziet door die ambitie voorlopig een streep gaan. De ploeg van Maduro neemt het in de play-offs vermoedelijk op tegen de leeftijdsgenoten van FC Volendam. De Noord-Hollandse formatie mag dan niet bij de eerste negen eindigen. Jong Feyenoord zal vanaf volgend seizoen onder leiding komen te staan van Melvin Boel, die Sipke Hulshoff opvolgt.